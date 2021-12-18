Ученые назвали эфирные масла, которые помогут укрепить иммунитет 1 18.12.2021, 15:12

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Существует более 2000 эфирных масел с разными свойствами.

Поднять иммунитет человеку могут помочь эфирные масла эвкалипта, гвоздики, чайного дерева, сообщает cursorinfo.co.il.

Например, эфирное масло эвкалипта обладает противовоспалительными свойствами, используется при кашле и респираторных инфекциях.

Некоторые исследования показывают, что эфирное масло эвкалипта может усиливать фагоцитоз – процесс, используемый иммунными клетками для поглощения или «поедания» микробов.

В другом исследовании сообщалось о том, что эфирное масло эвкалипта влияет на клетки врожденного иммунитета.

Эфирное масло гвоздики обладает противовоспалительными, антиоксидантными и обезболивающими свойствами. Ранее ученые обнаружили, что она снижает иммунный ответ, связанный с Т-клетками и клетками врожденного иммунитета. Между тем, иммунный ответ, связанный с антителами и другими белками, усилился.

В недавнем исследовании ученым удалось обнаружить, что благодаря эфирному маслу гвоздики болезнь проходит без осложнений.

Эфирное масло чайного дерева обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами. Ученым удалось доказать, что концентрированный раствор чайного дерева препятствует выработке клетками воспалительных цитокинов.

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