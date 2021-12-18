Видеоинженер пула диктатора: У Лукашенко идет кровь из носа, передвигается с трудом 19 18.12.2021, 15:36

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Михаил Максимов рассказал, каким нельзя показывать узурпатора.

Бывший видеониженер лукашенковского пула Михаил Максимов рассказал «Белсату», каким нельзя показывать диктатора.

Например, видеооператорам запрещалось снимать Лукашенко в очках. Он их надевает во время совещаний, потому что у него плохое зрение.

– Есть там несколько очень четких установок. Например, я помню, когда он еще в поля приезжал (лет пять-семь назад), у него почему-то из носа шла кровь. Обычно такие вещи не снимались, либо если и снимались, то тут же стиралось это место, чтобы это никуда не могло попасть. Очень часто происходят такие вещи, например, на закрытой части заседаний. Он остается там со своими чиновниками районными, что-то им говорит, и все ждут флешек, потому что на камеру попало что-то неприличное: какие-то вещи оскорбительные, кого-то обозвал. Это тоже вычищают сотрудники пресс-службы. И не снимать, когда он не может передвигаться самостоятельно. Мало кто знает, что Лукашенко с трудом, с большим трудом передвигается по лестнице, – рассказал Максимов.

Кроме того, у Лукашенко также наблюдаются проблемы с психическим состоянием. В 2001 году врачи-психиатры публично признали Лукашенко мозаичным психопатом. Пациент впервые попал в поле зрения психиатров, когда явился на прием к первому секретарю Могилевского обкома партии и потребовал назначить его председателем колхоза. Согласно заведенной тогда амбулаторной карте, этот диагноз был подтвержден в 1982 году, когда Лукашенко был комиссован из армии по статье 7б с диагнозом «мозаичная психопатия» с должности замполита военной части 04104.

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