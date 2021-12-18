В форме российских олимпийцев нашли плагиат

В форме российских олимпийцев нашли плагиат5
- 18.12.2021, 15:47
- 4,566
Россияне «вдохновились» формой американцев.
Художник по костюмам Наталья Большакова нашла плагиат в форме для российских участников Олимпийских игр в Пекине, созданной российским брендом спортивной одежды Zasport. Об этом она написала в Facebook.
Костюмер продемонстрировала фотографии российской формы и экипировки сборной США прошлых лет, которые выглядят похоже. «Даже не буду комментировать», — подписала запись она.
Форма сборной России была представлена 10 декабря. На экипировке изображены пиктограммы под каждый вид спорта, стилизованные под китайские иероглифы.