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В форме российских олимпийцев нашли плагиат

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  • 18.12.2021, 15:47
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В форме российских олимпийцев нашли плагиат

Россияне «вдохновились» формой американцев.

Художник по костюмам Наталья Большакова нашла плагиат в форме для российских участников Олимпийских игр в Пекине, созданной российским брендом спортивной одежды Zasport. Об этом она написала в Facebook.

Костюмер продемонстрировала фотографии российской формы и экипировки сборной США прошлых лет, которые выглядят похоже. «Даже не буду комментировать», — подписала запись она.

Форма сборной России была представлена 10 декабря. На экипировке изображены пиктограммы под каждый вид спорта, стилизованные под китайские иероглифы.

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