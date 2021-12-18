Эдуард Бабарико за решеткой уже 18 месяцев 5 18.12.2021, 16:00

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По закону его должны отпустить, если расследования еще не завершено.

Вчера, 17 декабря, было ровно 18 месяцев с момента задержания Эдуарда Бабарико, руководителя инициативной группы претендента в кандидаты на пост президента Виктора Бабарико. В соответствии с действующим законодательством это максимальный срок, в течение которого человек может находиться под стражей во время предварительного следствия. Но Эдуард на свободу так и не вышел, пишет официальный телеграм-канал Виктора Бабарико.

Согласно уголовно-процессуальному кодексу, продлевать содержание под стражей дольше 18 месяцев можно, если предварительное расследование завершено, а материалы уголовного дела предоставлены на ознакомление. Однако точной информации, завершено ли дело и знакомились ли с материалами Эдуард и его адвокаты, нет.

Адвокаты Эдуарда Бабарико находятся под подпиской о неразглашении и не могут комментировать ситуацию.

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