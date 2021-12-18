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Грецию всколыхнуло землетрясение

  • 18.12.2021, 16:07
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Грецию всколыхнуло землетрясение

Подземные толчки ощущалось на большой территории от Афин до Крита.

На юге Греции в субботу, 18 декабря, произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла, о пострадавших и разрушениях нет информации, сообщает Ekathimerini со ссылкой на Афинский геодинамический институт.

Отмечается, что были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,4 балла и глубиной почти 58 км. Землетрясение произошло в 05:16 в море между Пелопоннесом и островом Крит.

Греческие СМИ сообщают, что землетрясение ощущалось на большой территории от Афин до Крита.

"Это продолжалось около пяти секунд, ощущалось достаточно сильно даже в подвале здания", – написал свидетель в городе Ханья на Крите.

Пожарная служба Греции заявила, что пока нет данных о повреждениях или жертвах в результате события.

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