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В РФ солдат зашил себе рот

  • 18.12.2021, 16:37
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В РФ солдат зашил себе рот

Солдату потребовалась помощь психолога.

В российском городе Чебаркуль (Челябинская область) солдат-срочник зашил себе рот после ссоры с девушкой. Об этом сообщило издание "Подъем" в своем Telegram-канале, опубликовав фото солдата.

В Telegram-канале программы "Агентство чрезвычайных новостей" местного "31 канала" сообщается, что инцидент произошел 15 декабря в Чебаркульской воинской части.

Мотивом действий 19-летнего солдата в докладной записке, обнародованной "Агентством чрезвычайных новостей", называют ссору с девушкой: вечером тот говорил с ней по телефону, в ходе беседы возник конфликт на почве ревности. После беседы солдат закрылся в кабинке туалета и решил наказать себя за "грубый разговор", зашив себе рот швейной иглой и трикотажной нитью.

В тот же вечер дежурный заметил, что солдат находится в медицинской маске и не отвечает на вопросы. Потом маску сняли и "был обнаружен факт причинения солдатом вреда собственному здоровью".

После этого солдату оказали медпомощь, нить убрали. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

По данным "Подъема", с военнослужащим работают психологи.

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