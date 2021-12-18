В Беларуси планируют прививать от коронавируса детей от 12 лет 1 18.12.2021, 16:51

Для детей будут использовать вакцину «Спутник V» в пятикратном разведении.

Минздрав Беларуси рассматривает вопрос об обязательной вакцинации детей от 12 лет от коронавируса. Об этом рассказала главврач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак, пишет «Минск-Новости».

По ее словам, это будет происходить по согласию родителей. Мера может быть введена со следующего года.

Для детей будут использовать вакцину «Спутник V» в пятикратном разведении, как это происходит сейчас в России.

Главврач предположила и возможность введения импортных вакцин, по которым сейчас Минздрав рассматривает закупки, но не конкретизировала, каких именно.

«Причем речь идет не обязательно про российские или китайские препараты. О том, какие это будут вакцины, в ближайшее время сообщит министерство», — сказала она.

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