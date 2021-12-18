Макей напуган войсками НАТО 14 18.12.2021, 16:30

9,648

Глава лукашенковского МИД готов разместить в Беларуси ядерное оружие.

Глава лукашенковского МИД Владимир Макей заявил о готовности нашей страны разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Это прозвучало в интервью телеканалу RT Arabic, пишет БелТА.

По его словам, НАТО вплотную приблизился к белорусским границам, а его военная активность и число военных учений значительно увеличились.

«То, о чем заявил Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, — это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши», — сказал он.

По словам Макея, определенный плацдарм против России НАТО сейчас создает и в Украине.

«Мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает», — отметил он.

Происходящее в Украине, по его мнению, используется руководством альянса для наращивания возможностей в регионе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».