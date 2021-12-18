Макей напуган войсками НАТО

Макей напуган войсками НАТО14
- 18.12.2021, 16:30
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Глава лукашенковского МИД готов разместить в Беларуси ядерное оружие.
Глава лукашенковского МИД Владимир Макей заявил о готовности нашей страны разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Это прозвучало в интервью телеканалу RT Arabic, пишет БелТА.
По его словам, НАТО вплотную приблизился к белорусским границам, а его военная активность и число военных учений значительно увеличились.
«То, о чем заявил Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, — это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши», — сказал он.
По словам Макея, определенный плацдарм против России НАТО сейчас создает и в Украине.
«Мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает», — отметил он.
Происходящее в Украине, по его мнению, используется руководством альянса для наращивания возможностей в регионе.