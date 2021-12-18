В Минске грузовик, двигаясь задним ходом, сбил женщину 2 18.12.2021, 17:25

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Женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

На столичной улице Бельского женщина попала под колеса грузового автомобиля, сообщили в ГАИ Минска.

Происшествие случилось днем 18 декабря. Установлено, что 39-летний водитель грузовика Iveco, двигаясь задним ходом по тротуару напротив дома № 14 по улице Бельского, совершил наезд на 69-летнюю женщину.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

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