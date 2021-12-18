Макей: Режим готов перекрыть транзит газа в Европу

Макей: Режим готов перекрыть транзит газа в Европу10
- 18.12.2021, 17:49
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Знают ли об этом в Кремле?
Министр иностранных дел Лукашенко Владимир Макей высказался о возможном перекрытии транзита газа в Европу. Подробности ответных мер республики на санкции ЕС политик раскрыл в интервью RT Arabic.
По словам главы лукашенковского МИД, режим готова отвечать на все вводимые против него санкции.
«Что касается заявлений Лукашенко о том, что мы можем перекрыть поставки газа на европейский рынок, то я хочу сказать, что это лишь один из возможных ответов на те санкции, которые Запад ввел против Беларуси», — отметил он.