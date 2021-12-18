Макей: Режим готов перекрыть транзит газа в Европу 10 18.12.2021, 17:49

7,320

Знают ли об этом в Кремле?

Министр иностранных дел Лукашенко Владимир Макей высказался о возможном перекрытии транзита газа в Европу. Подробности ответных мер республики на санкции ЕС политик раскрыл в интервью RT Arabic.

По словам главы лукашенковского МИД, режим готова отвечать на все вводимые против него санкции.

«Что касается заявлений Лукашенко о том, что мы можем перекрыть поставки газа на европейский рынок, то я хочу сказать, что это лишь один из возможных ответов на те санкции, которые Запад ввел против Беларуси», — отметил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».