закрыть
18 декабря 2021, суббота, 18:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Макей: Режим готов перекрыть транзит газа в Европу

10
  • 18.12.2021, 17:49
  • 7,320
Макей: Режим готов перекрыть транзит газа в Европу

Знают ли об этом в Кремле?

Министр иностранных дел Лукашенко Владимир Макей высказался о возможном перекрытии транзита газа в Европу. Подробности ответных мер республики на санкции ЕС политик раскрыл в интервью RT Arabic.

По словам главы лукашенковского МИД, режим готова отвечать на все вводимые против него санкции.

«Что касается заявлений Лукашенко о том, что мы можем перекрыть поставки газа на европейский рынок, то я хочу сказать, что это лишь один из возможных ответов на те санкции, которые Запад ввел против Беларуси», — отметил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип
Белорусы, будьте сильными и смелыми
Белорусы, будьте сильными и смелыми Игорь Лосик
Как создать рычаги давления на режим
Как создать рычаги давления на режим Артем Черников
Сэнсы жыцця
Сэнсы жыцця Мікола Статкевіч