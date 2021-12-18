Комик из Беларуси выставил на аукцион аннулированный вид на жительство в России 3 18.12.2021, 18:59

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Идрак Мирзализаде был приговорен к 10 суткам ареста за шутки.

Белорусский стендап-комик Идрак Мирзализаде продает свой аннулированный вид на жительство в России на аукционе NFT, передает euroradio.fm.

"Я поставлю цену в 10 эфиров — это больше 40 тысяч долларов. Но вы можете предложить любую сумму, хоть 50 долларов", — написал он в описании лота.

Проблемы у Идрака начались после шуток о ксенофобии и о том, как сложно людям "неславянской" внешности снять квартиру в Москве. В этом российская полиция обнаружила признаки "разжигания ненависти и неприязни к лицам русской национальности".

Мирзализаде был приговорен к 10 суткам ареста, а затем объявлен нежелательным лицом в России (якобы его пребывание в стране "угрожает общественному порядку, правам и законным интересам других лиц"). Хотя он извинился за свою шутку.

Сначала МВД России объявило комика нежелательным пожизненно. Однако Идрак Мирзализаде обжаловал это решение. В результате правоохранители вынуждены отказаться от пожизненного срока и выбрать новый — "разумный" срок "нежелательности".

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