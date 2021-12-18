За членство Украины в НАТО выступают 44,6% поляков 6 18.12.2021, 19:05

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18,7% – против.

44,6% опрошенных поляков выступают за членство Украины в НАТО, несмотря на противодействие России, а 18,7% - против, согласно опросу SW Research, который был проведен по заказу сайта польской газеты Rzeczpospolita, передает «Радио Польша».

«По вашему мнению, Украина должна в будущем стать членом НАТО, даже если это обострит отношения между Североатлантическим альянсом и Россией?» - такой вопрос задали участникам опроса.

«Да» ответили 44,6% респондентов, ответ «Нет» дали 18,7% опрошенных, пишет издание. 36,7% респондентов не имеет мнения по этому вопросу.

Кроме того, из опроса следует, что будущее принятие Украины в структуру альянса даже за счет ухудшения отношений с Российской Федерацией поддерживает 49% мужчин и только 41% женщин. За членство Украины в НАТО выступает более половины (52%) респондентов, достигших 50 лет, и несколько более высокий процент (54%) опрошенных с доходами в диапазоне 1001-2000 злотых (216-431 евро).

Опрос был проведен среди пользователей SW с 14 по 15 декабря этого года жизни. В опросе принимали участие поляки старше 18 лет.

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