В Лондоне объявили чрезвычайное положение из-за числа больных «омикроном» 5 18.12.2021, 19:30

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В Британии зафиксирован абсолютный рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки.

Мэр Лондона Садик Хан объявил в городе режим чрезвычайного положения из-за резкого роста числа случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом он написал в Twitter.

«Сегодня я объявляю о чрезвычайном положении в Лондоне в ответ на быстрое распространение штамма-омикрон в нашей столице», — написал Хан.

По данным мэра, новый штамм коронавируса стал доминирующим в Лондоне. При этом он не стал анонсировать новые ограничения по борьбе с пандемией COVID-19.

По данным на 17 декабря, в Британии зафиксирован абсолютный рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки — 93 045 человек, что более чем на 15 тыс. больше предыдущего рекорда. Соответствующие данные опубликованы на сайте с официальной статистикой королевства по коронавирусу.

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