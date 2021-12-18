В Лондоне объявили чрезвычайное положение из-за числа больных «омикроном»5
- 18.12.2021, 19:30
- 5,646
В Британии зафиксирован абсолютный рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки.
Мэр Лондона Садик Хан объявил в городе режим чрезвычайного положения из-за резкого роста числа случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом он написал в Twitter.
«Сегодня я объявляю о чрезвычайном положении в Лондоне в ответ на быстрое распространение штамма-омикрон в нашей столице», — написал Хан.
По данным мэра, новый штамм коронавируса стал доминирующим в Лондоне. При этом он не стал анонсировать новые ограничения по борьбе с пандемией COVID-19.
По данным на 17 декабря, в Британии зафиксирован абсолютный рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки — 93 045 человек, что более чем на 15 тыс. больше предыдущего рекорда. Соответствующие данные опубликованы на сайте с официальной статистикой королевства по коронавирусу.