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В Смолевичском районе «Газель» превратилась в груду металла после столкновения с грузовиком

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  • 18.12.2021, 19:38
  • 4,424
В Смолевичском районе «Газель» превратилась в груду металла после столкновения с грузовиком

Фотофакт.

Два грузовика столкнулись вблизи деревни Заречье Смолевичского района, потребовалась помощь спасателей.

Авария произошла днем 17 декабря. Когда спасатели прибыли на место происшествия, выяснилось, что столкнулись два грузовика, один из них перевернулся.

В результате ДТП в кабине «Газели» оказался зажат водитель. Работники МЧС при помощи специнструмента достали мужчину и передали медикам. С травмами различной степени тяжести пострадавшего доставили в больницу.

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