Роман Абрамович получил гражданство Португалии 18.12.2021, 19:50

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Помимо этого, Абрамович хотел получить вид на жительство в Швейцарии.

Российский олигарх Роман Абрамович стал гражданином Португалии. Об этом стало известно Público, информацию подтвердил РБК представитель компании Millhouse, управляющей активами бизнесмена, а также Forbes — представитель бизнесмена.

«Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому "Закону о возвращении", который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство», — рассказал источник РБК. Собеседник Forbes объяснил, что «этот закон фактически позволяет "загладить вину" за прежнее преследование евреев в этих странах».

По словам собеседников российских изданий, Абрамович долго изучал историю своей семьи и узнал, что ее часть приехала из Португалии, прежде чем была изгнана и оказалась в Гамбурге. Público уточняет, что происхождение бизнесмена подтвердили в сефардской комиссии португальской еврейской общины — Абрамович был ее партнером.

Собеседник РБК добавил, что Абрамович занимается благотворительностью, «которая чтит еврейское наследие во многих странах, включая Португалию и Литву, где у него также есть семейные корни».

В 2018 году Абрамович получил гражданство Израиля, из-за чего снизил свою долю в АО «Первый канал». Перед этим у него возникли проблемы с инвестиционной британской визой — власти Великобритании потребовали объяснить происхождение состояния бизнесмена. Впоследствии стало известно, что бизнесмен отозвал заявку на новую визу после того, как получил гражданство Израиля.

Помимо этого, Абрамович хотел получить вид на жительство в Швейцарии, однако власти страны отказались бизнесмену его выдавать из-за того, что его пребывание в стране сочли нежелательным. Федеральное ведомство уголовной полиции тогда заявило, что присутствие Абрамовича является «источником возможных угроз для страны в области общественной безопасности», а также оно может нанести «репутационный ущерб».

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