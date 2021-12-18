Защищавшие Украину белорусы смогут получить украинское гражданство 2 18.12.2021, 20:01

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Зеленский упростил предоставление гражданства иностранцам, защищавшим Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощенном получении украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые защищали территориальную целостность и неприкосновенность страны. Верховная рада приняла документ во втором чтении 14 декабря, за него проголосовали 285 депутатов.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

"Подписан закон "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" по упрощенному приобретению гражданства Украины отдельными категориями лиц", - говорится в сообщении.

Верховная рада приняла законопроект №56300 во втором чтении 14 декабря. За него проголосовали 285 народных депутатов.

Закон позволяет получить украинский паспорт по упрощенной процедуре следующим категориям иностранцев:

гражданам РФ, подвергшимся преследованиям из-за политических убеждений;

иностранцам и лицам без гражданства, которые проходили (или проходят) службу по контракту в Вооруженных силах Украины и лицам, принимавшим непосредственное участие в Антитеррористической операции/операции Объединенных сил.

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