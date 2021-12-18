В Москве избили белорусскую актрису Инну Коляду 8 18.12.2021, 20:06

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Она стала жертвой домашнего насилия.

В Москве избили белорусскую актрису Инну Коляду. У нее закрытая ЧМТ, сотрясение мозга, многочисленные ушибы и травмы — список на несколько строк. Она жалуется на панические атаки, боится оставаться одна в комнате с мужчинами, не может работать и вынуждена отказываться от съемок, передает euroradio.fm.

По словам девушки, она стала жертвой домашнего насилия, а избиение — дело рук её теперь уже бывшего парня Александра Рябышева. В полиции, куда Коляда обратилась, имея на руках все медицинские документы, отказались заводить уголовное дело по факту избиения.

Инне Коляде 32 года. Училась в гуманитарном лицее имени Якуба Коласа, затем в педагогическом университете и Академии искусств в Минске, а также в ГИТИСе в Москве. Сегодня она популярная актриса российских сериалов.

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