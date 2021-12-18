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Хорватский футболист забил безумный пенальти и был удален с поля

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  • 18.12.2021, 20:17
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Хорватский футболист забил безумный пенальти и был удален с поля

Видеофакт.

Футболист загребского «Динамо» Бруно Петкович забил пенальти и получил красную карточку в матче против «Истры». Об этом сообщает в Twitter Soccer AM.

На последней минуте второго тайма судья назначил пенальти в ворота «Истры». Петкович подошел к точке, медленно замахнулся ногой и несильно ударил по мячу. Тот покатился в свободный угол ворот. Голкипер не успел среагировать, потому что уже совершил прыжок в другую сторону. «Это безумие», — написали в комментариях подписчики.

Сразу после пенальти к Петковичу подошел судья и показал желтую карточку. Вслед за ней футболист, уже имевший предупреждение в игре, получил красную карточку.

Согласно правилам, если бьющий пенальти футболист совершает обманные движения для выполнения удара после завершения разбега, судья должен вынести предупреждение. При этом обманные движения во время разбега разрешены.

Встреча проходила в рамках чемпионата Хорватии. Матч завершился победой команды из Загреба со счетом 2:0.

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