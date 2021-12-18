В Беларуси хотят производить больше водки и «чернил» 8 18.12.2021, 20:29

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Это предусмотрено постановлением «совета министров».

В 2022 году в стране планируется увеличить выпуск водки и ликеро-водочных изделий. Также вырастет квота на производство фруктово-ягодных вин, крепких спиртных напитков и иной спиртосодержащей продукции.

Это предусмотрено постановлением «совета министров» РБ №718 от 14 декабря с.г., которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. В частности, в документе указано, что водки и ликеро-водочных изделий в следующем году будет произведено 11 миллионов декалитров (в 2021 году было 10,95 миллионов дал).

Большую часть квот (6,712 миллионов дал) получил концерн «Белгоспищепром», а из регионов самая большая квота у Минской области (1,749 миллионов дал) и Минска (1,627 миллионов дал). Для сравнения: для Брестской области установили квоту в 237,3 тысячи декалитров.

По сравнению с нынешним годом планируется увеличить и производство фруктово-ягодных натуральных вин (с 4,657 до 4,985 миллионов дал). То же самое касается производства спирта-сырца этилового, бренди и игристых вин.

Возрастает квота производства по позиции «Напитки спиртные крепкие»: в 2021 году объем составлял 501 тысячи дал, а на следующем он может увеличиться до 752 тысяч дал.

Увеличивается также годовая квота на следующую алкогольную и иную спиртосодержащую продукцию, а именно: на шампанское и другие игристые вина – 2,1 миллиона дал (в 2021 году было 1,9 миллиона дал), коньяк – 724 тысячи дал (в нынешнем году было 629 тысячи дал). Зато уменьшается квота на производство рома – 30 тысяч дал (было 31,5 тысячи дал), текилы – 11 тысячи дал (было 14,5 тысячи дал), кальвадоса – 15 тысяч дал (было 16 тысяч дал).

Что касается квоты на непищевой этиловый спирт (1 миллион дал), то она в полном объеме выделена Национальной академии наук. Производство антисептических лекарственных средств составит 260 тысячи дал, ветеринарных – 5 тысяч дал, дезинфицирующих средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции – 343,5 тысячи дал.

Квоты на производство фруктов в вине фруктовом (2 тысячи дал) отданы Минской области, а концерн «Белгоспищепром» будет эксклюзивным производителем фруктового бренди (2 тысячи дал) и напитков коктейльных (5 тысячи дал).

Белорусской столице полностью отданы квоты на выпуск виноградной водки (2,5 тысячи дал) и кулера винного виноградного (200 тысячи дал).

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