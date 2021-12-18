Тайфун практически сровнял с землей Филиппины 18.12.2021, 20:40

4,374

Целые провинции остаются без света и связи.

Мощный тайфун "Рай", обрушившийся на Филиппины, унес жизни по меньшей мере 31 человека, вывел из строя системы снабжения электроэнергией и коммуникации во всех провинциях, вызвал широкомасштабные разрушения, в основном в центральной части Филиппин. При этом власти осторожно заявляют, что количество жертв еще будет уточняться. Губернатор сказала, что ее остров “сровняли с землей”. Об этом сообщает Associated Press.

В эпицентре “Рая” бушуют устойчивые ветры со скоростью 195 километров (121 миль) в час и порывы до 270 км / ч (168 миль в час) — одни из самых сильных за последние годы. Тайфун обрушился на юго-восточное побережье страны в четверг, но даже через два дня после этого масштабы жертв и разрушений остались неясными, поскольку целые провинции все еще остаются без электричества и мобильной связи.

Особые опасения вызывает филиппинский остров Сиаргао, который первым принял на себя удар стихии. Власти острова говорят, что он практически полностью разрушен, нанесенный ущерб оценивается в $400 млн.

Экстренные службы не исключают, что погибших окажется больше. Власти провинции просят срочно выделить продовольствие и медикаменты. Из-за разрушений некоторые больницы островной провинции не могут открыться и принять пострадавших.

Кроме того, было нарушено пассажирское и грузовое сообщение островов с другими частями Филиппин: Динагат остается практически в полной изоляции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».