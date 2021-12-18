Песков шутит? 12 18.12.2021, 20:47

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Пресс-секретарь Путина заявил, что белорусам очень повезло, что есть рядом Россия.

Об этом официальный представитель Кремля поведал в программе «Специальный гость с Тиной Канделаки».

— У нас не добавится друзей и по периметрам наших границ не добавится стабильности и дружелюбности. Пока тенденция к тому, что добавляется конфликтный потенциал, — сказал Песков.

Что касается белорусско-российских союзных отношений, то, по словам Пескова, они развивались «с разными темпами», возникали и разногласия.

Характеризуя отношение россиян к Лукашенко, Песков отметил, что «относятся по-разному». По мнению Пескова, за время нахождения у власти Лукашенко совсем не изменился. Что касается риторики Лукашенко, то Песков посоветовал «не забывать, что он находится под гигантским международным давлением».

— Может, не надо об этом говорить, но белорусам очень повезло, что есть мы рядом. И то что мы рядом, им помогает устоять от этого агрессивного отношения.

Представитель Кремля заявил, что без России Беларусь бы «быстро превратили неизвестно во что».

— Никто же вас там не ждет с распростертыми объятиями, программами социальной поддержки. Нигде не ждут и ничего там хорошего не сулят, — не стал уточнять Песков, где — там?

Он также рассказал, что Путин и Лукашенко иногда контактируют в ежедневном режиме.

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