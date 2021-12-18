Посол Австрии в Беларуси встретилась с мамой арестованного пресс-секретаря А1 18.12.2021, 21:08

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Николая Бределева задержали 10 декабря.

Посол Австрии в Беларуси Алоизия Вёргеттер встретилась с Татьяной Бределевой, мамой арестованного на 15 суток пресс-секретаря компании А1 Николая Бределева. Совместный снимок она также поставила на обложку своего профиля в Facebook.

Дипломат написала, что не может в третье воскресенье адвента быть со своей семьей, однако увиделась с Татьяной, которую называет частью своей «глобальной семьи». Она также рассказала историю своей белорусской подруги.

По ее словам, когда произошел взрыв на Чернобыльской АЭС, Татьяна жила в Бобруйске, а ее муж Олег был одним из тех, кто тушил станцию и получил особенно большую дозу радиации. Посол сообщила, что в 1990 году традиционный для Австрии рождественский благотворительный телемарафон «Свет во тьме» был посвящён пострадавшим от катастрофы на ЧАЭС белорусским детям.

Она написала, что хотела бы поблагодарить мужа Татьяны за то, что вместе с другими рисковал жизнью для снижения опасности облучения для белорусских, а также и австрийских семей, но это уже невозможно.

«Поэтому я обнимаю Татьяну», — написала она.

«Человечность не знает государственных границ. Я рада и счастлива, что на следующей неделе смогу отмечать Рождество у себя дома. И я не устану рассказывать моей семье о людях из Беларуси», — добавила посол.

Напомним, о задержании Николая Бределева, пресс-секретаря компании А1, стало известно в пятницу, 10 декабря. «Покаянное» видео с ним появилось в провластных Telegram-каналах.

Позже в посольстве Австрии в Беларуси выразили протест против задержания, в компании A1 Telekom Austria пообещали воспользоваться всеми возможными юридическими и дипломатическими способами для защиты сотрудника. Позже стало известно, что оператор проводит расследование произошедшего. Среди прочего сообщалось, что Бределев не имел доступа к данным клиентов.

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