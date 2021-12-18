Белорус выловил щуку весом более 7 килограммов 11 18.12.2021, 21:48

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Фотофакт.

Максим живет в Барановичах, но часто приезжает рыбачить в Слонимский район. Конкретное место удачного клева он не указал, пояснив это тем, что трудно найти такое «заветное»: «Просто могу сказать, что это река в Слонимском районе».

Рыбалкой мужчина увлекается давно, пишет slonves.by.

«Пробовал различные виды ловли: поплавок, фидер, спиннинг. Больше всего зацепила ловля хищной рыбы, в последние два года – ультралайтом: деликатная оснастка, чувствительный спиннинг доставляет кучу эмоций и адреналина на рыбалке. Как и в тот день. Выехали со знакомым поискать зимних окуней. Рыбалка с самого утра выдалась насыщенной, много поимок крупной рыбы: окунь 350-650 г и щука 2 кг, для спиннинга тестом до 5 г, плетеного шнура 0,4 и флюорокарбона 0,218 это достойные экземпляры.Но в конце рыбалки – такая удача! Рыба клюнула на приманку Larva. Четкая подсечка и на том конце шнура сразу приятная тяжесть, понял, что это бонус рыбалки. Вываживание длилось 20-25 минут, рыбу подводил под берег около восьми раз, понимал, что снасть тонкая и спешить не нужно, благо попадались уже большие особи 3-5 килограммов на такую же оснастку. На берегу принимал рыбу сам, это еще добавило адреналина. Сразу понял – это мой Big fish. Весы показали 7530, а это на 1030 больше моей предыдущей щуки», – поделился радостью Максим.

В разговоре с журналистом «СВ» житель Барановичей отметил, что год назад от компании «Green Fish» ему поступило предложение о сотрудничестве.

Он согласился, до этого ловил на их силикон. С того момента началось повышение уровня мастерства, а это подготовка, тренировки и выступления на соревнованиях по рыбной ловле различного уровня.

«Мой совет рыбакам: если есть возможность, посещайте такие мероприятия и повышайте свой класс, соревнуясь с профи.

Крупную рыбу ловил и ранее, но сейчас быстро появляется понимание водоема, чтение дна проводкой, определение перспективных мест для ловли в определенную пору года», – добавил профессионал своего дела.

Максим Коваленко поделился с читателями «СВ» одним оригинальным блюдом, которое он готовит сам: «Для приготовления подойдет щука весом 1-2 кг. Чистим и отделяем филе, вырезаем вилочки (необходима сноровка), но можно их и оставить, разрезаем филе на 2-3 части, не мельчим. Маринуем минимум 2 часа: соль, немного черного перца. Главный ингредиент – это панировка в манке. Жарить на подсолнечном масле до золотистой корочки (под крышкой)».

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