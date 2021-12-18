Нидерланды объявили всеобщий локдаун в праздники из-за омикрон-штамма
- 18.12.2021, 22:02
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Локдаун будет действовать с 19 декабря до 14 января.
В Нидерландах с 19 декабря начнется новый локдаун, заявил премьер-министр страны Марк Рютте, передает Reuters.
Это необходимо, чтобы не допустить распространения нового штамма коронавируса «омикрон», сказал премьер-министр.
«Нидерланды снова закрываются. Это неизбежно из-за пятой волны, которая обрушится на нас с [новым] вариантом», — объявил он на пресс-конференции.
Как сообщает нидерландская телекомпания NOS, режим всеобщей самоизоляции начнется в 5:00 по местному времени и продлится до 14 января. В стране будут закрыты кафе, рестораны и все магазины, которые не продают товары первой необходимости. Также не будут работать культурные и спортивные учреждения.
Кроме того, по словам Рютте, граждане смогут собираться на улице и в помещениях не более чем по два человека. На время праздников этот лимит увеличат до четырех человек в возрасте от 13 лет. Он отметил, что власти могут снять ограничения раньше, если промежуточные результаты будут хорошими.
Заместитель премьер-министра Нидерландов и министр здравоохранения, благосостояния и спорта Уго де Йонге сообщил, что ревакцинация всех желающих от коронавируса начнется в стране с 7 января. Жителей пригласят для прохождения процедуры.