Екатерина Снытина запустила «Тайного Санту» по-белорусски
- 18.12.2021, 22:15
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Можно получить письмо от баскетболистки, написав политзаключенным.
Экс-баскетболистка сборной Беларуси Екатерина Снытина в своем Instagram-аккаунте запустила «Тайного Санту» по-белорусски, в котором необходимо отправить письма политзаключенным и в ответ получить письмо от самой баскетболистки.
«Тайный Санта» по-белорусски.
Всё очень просто:
– вы отсылаете минимум три письма нашим политзаключенным;
– присылаете мне фотографию или скрин;
– я присылаю вам.
Присоединиться к этому круговороту писем можно до 31 декабря.
Почему я это делаю? Потому что ащущение, что от меня письма нашим героям не доходят, так как я ещё ни разу не получила ответ. Поэтому решила хоть так поспособствовать увеличению потока писем и тепла!
Спасибо всем кто уже прислал мне свои письма! Вы просто космос!» – написала Снытина.