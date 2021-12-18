Екатерина Снытина запустила «Тайного Санту» по-белорусски 18.12.2021, 22:15

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Можно получить письмо от баскетболистки, написав политзаключенным.

Экс-баскетболистка сборной Беларуси Екатерина Снытина в своем Instagram-аккаунте запустила «Тайного Санту» по-белорусски, в котором необходимо отправить письма политзаключенным и в ответ получить письмо от самой баскетболистки.

«Тайный Санта» по-белорусски.

Всё очень просто:

– вы отсылаете минимум три письма нашим политзаключенным;

– присылаете мне фотографию или скрин;

– я присылаю вам.

Присоединиться к этому круговороту писем можно до 31 декабря.

Почему я это делаю? Потому что ащущение, что от меня письма нашим героям не доходят, так как я ещё ни разу не получила ответ. Поэтому решила хоть так поспособствовать увеличению потока писем и тепла!

Спасибо всем кто уже прислал мне свои письма! Вы просто космос!» – написала Снытина.

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