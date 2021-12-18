Роналдо купил свой первый клуб «Крузейро» 1 18.12.2021, 22:27

В борьбе за клуб он обошел владельцев «Ливерпуля» и «Питтсбург Пингвинз».

Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо стал владельцем клуба «Крузейро», в котором начинал свою профессиональную карьеру. Об этом сообщает Mirror.

«Мне надо многое вернуть «Крузейро». Я хочу вернуть клуб на тот уровень, которого он заслуживает. Впереди у нас много работы. Я прошу болельщиков воссоединиться с клубом и прийти на стадион, нам нужно много сил и единство», — заявил Роналдо.

На «Крузейро» также претендовала компания Fenway Sports Group, владеющая «Ливерпулем» и в ноябре купившая контрольный пакет клуба НХЛ «Питтсбург».

За 90% акций клуба Роналдо заплатит около $70,2 млн, отмечает Globo.

«Крузейро» стал вторым клубом, который приобрел бывший бразильский футболист. В 2018 году он стал владельцем контрольного пакета акций испанского «Реал Вальядолид».

Роналдо играл за «Крузейро» в 1993-1994 годах. Также на протяжении карьеры он выступал за ПСВ, «Барселону», «Интер», мадридский «Реал», «Милан» и «Коринтианс».

«Крузейро» из Белу-Оризонти является одним из самых титулованных клубов Бразилии — четырехкратным чемпионом страны, шестикратным обладателем Кубка Бразилии и двукратным победителем Кубка Либертадорес. В настоящее время «Крузейро» выступает во втором по силе дивизионе.

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