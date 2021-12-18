В Гродно мошенники обманули предприятие на 70 тысяч рублей 18.12.2021, 22:38

Сотрудники предприятия перечислили деньги по поддельным реквизитам.

Злоумышленники обманули предприятие, отправив им на почту неправильные реквизиты на оплату продукции. Полагая, что реквизиты действительно поменялись, сотрудники фирмы перевели мошенникам более 70 тысяч рублей, пишет пресс-служба МВД.

Мошенники взломали электронную почту организации, чтобы получить нужные сведения. Потом злоумышленники прислали на почту организации письма якобы от поставщика, написав об изменении банковских реквизитов для оплаты отгруженной ранее продукции.

Внешне адрес электронной почты был максимально схож с адресом поставщика, и сотрудники предприятия не заметили разницы и перечислили деньги по поддельным реквизитам.

Возбуждено уголовное дело.

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