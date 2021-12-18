Режим пришел и за «ябатьками» 18.12.2021, 23:03

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В Речице возбудили уголовное дело против «ябатьки» Владимира Прядкина.

В Речице возбудили уголовное дело против 54-летнего Владимира Прядкина за фотографию в немецкой форме 10-летней давности, которая была сделана во время съемок художественного фильма под Москвой. Владимира обвиняют в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды.

Ранее он же участвовал в автопробегах «ябатек».

В форме СС есть и «ябатька» Шпаковский. Проводник современного фашизма. Его пока каратели не трогают», - написал политолог Дмитрий Болкунец.

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