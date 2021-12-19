Der Spiegel: Главнокомандующий сил НАТО в Европе предложил разместить войска в Болгарии и Румынии 19.12.2021, 8:34

Это станет ответом на наращивание российского военного присутствия на границе с Украиной.

Верховный главнокомандующий Вооруженных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс предложил альянсу установить военное присутствие в Болгарии и Румынии в ответ на наращивание российского военного присутствия на границе с Украиной, сообщила в субботу немецкая газета Der Spiegel (перевод — «Голос Америки»).

В публикации говорится, что предложения, сделанные Тодом Уолтерсом, командующим Европейским командованием Вооруженных сил США и Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, по сути, расширят миссию альянса по «усилению передового присутствия», в рамках которой вооруженные силы уже развернуты в странах Балтии и на востоке Польши.

Der Spiegel не стал напрямую цитировать слова генерала Уолтерса. В публикации говорится, что издание располагает информацией, согласно которой Уолтерс «призвал к усилению восточной границы» НАТО в Румынии и Болгарии во время видеоконференции с военачальниками стран-партнеров по Североатлантическому альянсу.

Предложения, сделанные Тодом Уолтерсом, развдвинут рамки миссии «Усовершенствованное военное присутствие на передовых рубежах», в рамках которой блок НАТО развернул вооруженные силы в странах Балтии и на востоке Польше.

В НАТО отказались комментировать материал, опубликованный в Der Spiegel.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил 17 декабря, что он будет «постоянно оценивать необходимость дальнейшей корректировки позиции касательно нашего присутствия, в том числе и на юго-востоке Европы, потому что нам нужно быть уверенными, что мы всегда сможем защитить союзников от любой угрозы».

Болгария и Румыния выступают за расширение присутствия НАТО на востоке Европы.

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