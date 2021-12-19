Как выглядят и что продают белорусские антикварные магазины 19.12.2021, 9:11

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Фото: onliner.by

Кукла за $500 и кухонный гарнитур за $22 000 по курсу.

Столетний шкаф может быть хламом, а может оказаться суперраритетом, который задорого можно продать в антикварном магазине. Пока одни говорят, что секонд-хенд — это фу (а, по сути, антиквариат им и является), другие с удовольствием покупают в дом старую мебель, вазы и даже посуду.

Журналисты onliner.by прошлись по минским магазинам, которые называют себя антикварными, и посмотрели, что почем там продают.

Сразу оговоримся: один из важнейших признаков антиквариата — вещи должно быть больше, чем 100 лет. Если вещи хотя бы 50 лет, ее относят к старинным.

Дорогую мебель покупают в основном россияне

Магазин антикварных и старинных вещей «Шебби» находится на улице Максима Богдановича и выглядит дорого, аж страшно зайти.

— Многим кажется, что наш магазин очень дорогой, люди боятся заходить. Но кто нас знает, тот приходит часто, — говорит женщина за кассой. Ее зовут Анна, и она хорошо разбирается в искусстве.

Фото: onliner.by

Дорогих вещей здесь действительно много. Анна показывает нам в зале дубовый французский буфет ручной работы 1880 года за 6900 рублей, это больше $2700. Неужели его кто-то купит? Оказывается, уже купили, только не успели забрать.

— Кафе, наверное, купило?

— Нет, врач-отоларинголог.

Фото: onliner.by

В магазине много статуэток и чашек. Они расставлены так, что нужно придерживать свой пышный пуховик, чтоб ничего не шмякнулось на пол.

— У вас покупатели разбивали что-нибудь?

— Чаще мы били сами при перестановках и технических работах.

Как-то наш реставратор вешал картину, и она упала на полку с фарфоровой композицией. Там было много всего... Все разбилось. Покупатели редко что-то бьют, обычно они бережно относятся.

Фото: onliner.by

Процентов 95 всех товаров в магазине привезены из-за границы: из Германии, Бельгии, Франции, Голландии, кое-что из Италии. Еще 5% — то, что сюда принесли на продажу люди. Чаще это советский хрусталь. Покупатели самые разные: дизайнеры, коллекционеры и те, кто любит красивые старинные вещи.

— Большинство мебели, которую мы выставляем, покупают россияне. У нас есть сайт, люди заказывают по каталогу с сайта. Здесь же мы занимается реставрацией, если это необходимо. Крупные вещи покупают в основном обеспеченные люди. А мелкие доступны всем.

Фото: onliner.by

— Все выглядит дорого. Неужели кто-то будет пить чай из дорогого древнего сервиза? Ваша посуда не выглядит как та, из которой можно есть каждый день...

— Какая не выглядит? Вот посмотрите, такая двоечка — чашка с блюдцем — стоит 23 рубля. Это старая английская вещь начала XX века. Цены на посуду сопоставимы с ценами в супермаркетах, только здесь история, ручная роспись. Посмотрите, сливочник за 16 рублей, тоже ручная роспись. Блюдечко за 8. Придете на ярмарку современных мастеров — там будут такие же цены.

Фото: onliner.by

Самые старые в прямом смысле товары — за стеклом закрытой витрины. Для нас ее открывают.

— Девочка с кроваткой — немецкая, это «Фолькштедт», 2-я половина XIX века. «Пожилая» девочка. Статуэтка сделана в 1880—1890 годах, у нас продается за 378 рублей. Для такой вещи недорого, даже коллекционеры это признают. Балерина — послевоенная, сделана в 1940—1950 годах, 190 рублей. Это «Валендорф».

Фото: onliner.by

Анна уходит к покупательницам. Одна женщина покупает ступку, другая просит отложить пивной бокал. Посуда — это, пожалуй, самый доступный товар в «Шебби». Если вы кулинарный блогер, вам точно стоит сюда зайти за красивыми вилками и тарелками, здесь много инстаграмных штук для кухни.

Фото: onliner.by

Позже Анна возвращается к нам. Спрашиваем, что покупают чаще всего.

— Никогда невозможно спрогнозировать, что у нас купят. Иногда приходит поставка, и мы думаем: боже, какая классная вещь, мы ее сразу продадим — а она потом стоит на витрине полгода. А про другую вещь думаем, что она никому не будет нужна, а ее тут же забирают.

Убеждаем себя не покупать на эмоциях красивую вилку и отправляемся в следующий антикварный.

Кухонный гарнитур за 55 000 — «это практически музейный экспонат»

Чтобы попасть в здание «Б/Уржуазных ценностей», возьмите с собой паспорт — магазин ютится на территории обувного завода «Луч», поэтому вам придется пройти через фейс-контроль бабушки у входа и получить временный пропуск. Когда преодолеете лабиринты завода, наткнетесь на скромную белую дверь. Сразу и не верится, что за ней — мир дорогих европейских диванов, комодов и вазочек из XX века. Сам магазин немного напоминает склад.

Фото: onliner.by

Администратор Марина говорит, что здесь часто бывают «люди, кафешки, рестораны и дизайнеры».

— Из иностранцев сейчас только китайские студенты. Они берут мелочовку: советские значки, фотоаппараты.

Фото: onliner.by

Просим показать самый дорогой товар.

— Вот столовый гарнитур начала XX века в стиле ар-нуво, редчайший. В наборе витрина с комодом и стол со стульями. Стоит 55 000 рублей (если вам проще считать в долларах, это почти $22 000. — Прим. Onliner). Наш директор нашел его в Бельгии и сказал, что это практически музейный экспонат. Насколько реально его продать? Ну реально.

Фото: onliner.by

Большинство вещей сюда привозит директор из-за границы. Раньше он сам ездил в Европу, чаще в Бельгию и Францию. Теперь с этим сложнее, поэтому многие вещи разыскивает в интернете. Кое-что приносят обычные белорусы: из последнего — елочные игрушки времен СССР.

— Сейчас бум на советские елочные игрушки. К нам приносили редкие — Красную Шапочку на прищепке. Вот шары из бутылочного стекла, у них толстые стенки. Они редкие, стоят по 30 рублей. Некоторые выставляем на аукцион в Instagram. Раньше мы продавали датскую новогоднюю атрибутику, но она особо не пользовалась спросом.

Фото: onliner.by

— Из того, что продать сложно — напольные часы. Зато часто покупают люстры, кресла, чемоданы. Подсвечники всегда пользуются спросом — бронзовые и латунные. Покупатели часто спрашивают: «А из них никто не вылезет?»

Фото: onliner.by

Многие родители считают, что куклы по 100 рублей в детских магазинах — это дорого. В «Б/Уржуазных ценностях» есть кукла из Франции почти в 12 раз дороже, за 1180 рублей (это без малого $500). Ей около ста лет. Есть другая, вдвое дешевле, с темными стеклянными глазами — за 690 рублей ($270). Ей около полувека, а выглядит как новенькая.

— Кукла в шляпе — японская, такие больше не выпускают. Дети, которые к нам приходят, называют ее самой страшной куклой. Но мне кажется, не такая уж она и страшная. Ее нашли на барахолке в Лионе и привезли к нам.

Марина показывает подошву обуви куклы. Там указана фирма: Sekiguchi Pintemps.

Фото: onliner.by

За полчаса, что мы общаемся с консультантом, замечаем лишь двух посетителей. Один только смотрит, другой — китайский студент — выбирает себе чашку с блюдцем и покупает. Марина говорит, что мы пришли не в то время (12 часов буднего дня).

— По субботам у нас здесь человек 100—150, невозможно протолкнуться. А в воскресенье мы закрыты, хотя в Instagram просят работать все выходные. Мы предлагали директору, но он решил, что не надо.

Фото: onliner.by

Кстати, если вам интересно, чем пахнет старая мебель в антикварных, — практически ничем. Никакого намека на запах как у бабули в деревенском доме.

Если вдруг вам нужен портрет Ленина и советский подстаканник

В десяти минутах от «Б/Уржуазных ценностей» находится антикварно-исторический салон «Советский». Расположен он в офисном здании в районе новой станции метро «Юбилейная», что недалеко от Немиги. Раньше именно Немига была районом с антикварными магазинами, но многие закрылись. Знающие люди шепнули нам, что дело в закрытых границах, из-за чего возникли проблемы с доставкой товаров.

Директор «Советского» Игорь сам здесь за продавца, фотографироваться не хочет. За границей для своего магазина ничего не покупал, разве что мог присмотреть какие-то вещи в Москве на вернисаже. А так — берет что-то на «поле чудес» в районе Ждановичей, но большинство вещей ему приносят. Буквально перед нашим приходом Игорю передали офицерский ремень 1932 года и военную рубашку.

— Люди постоянно что-то приносят. Вчера весь день приходили, не давали мне заняться уборкой. Как вы сейчас, — смеется мужчина.

Фото: onliner.by

Тем не менее закрытые границы Игорю не нравятся — нет покупателей-иностранцев.

— Раньше у меня было полно европейцев. Им нравится все советское — брали статуэтки Ленина, Сталина, значки, медали, военную форму. У меня больше военная тематика, здесь нет жесткого антиквариата. Хотя попадается. Из древнего были немецкие часы времен Второй мировой войны.

— А что сейчас покупают?

— Да всякую ерунду, — улыбается директор.

Он рассказывает, что с 1988-го занимался бизнесом — «ювелирным и разным», а десять лет назад все изменилось, и открыл этот магазин: «Развелся с женой и подумал: пошло все к черту. Все бросил, жизнь поменял».

Фото: onliner.by

Друг Игоря, который находится рядом, берет с прилавка ятаган и показывает нам. Оружие не настоящее — сувенирное. Хотя цена впечатляющая: 300 рублей.

Фото: onliner.by

В магазине много военной формы, книг, посуды, пластинок, есть советское радио, фотоаппараты, гармошка — все, что вам нужно и не нужно.

Как вам экземпляр — пластинка группы VERASY с Ядвигой Поплавской на обложке? Стоит 3 рубля. Игорь уточняет: если обложка потрепанная, отдаст за 2,5 рубля.

Фото: onliner.by

Цены практически на все доступные. Не антиквариат, конечно. Здесь понравится тем, кто любит копаться на барахолках и ценит вещи времен СССР.

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