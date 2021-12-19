Cекретарь СНБО рассказал о плане Украины на случай вторжения РФ 10 19.12.2021, 9:14

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Такие меры будут приняты впервые в истории.

В случае вторжения российских войск на территорию Украины, власть разработала план обороны. Об этом в субботу, 18 декабря, хаявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью на "Апостроф ТВ".

По его словам, украинским руководством прописан детальный план действий каждого ведомства и структуры.

"Впервые в истории страны будут задействованы все ведомства в случае вторжения в Российской Федерации", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что ранее планировали задействовать более узкое число специалистов, но сейчас стратегию обороны расширилы.

"Раньше план обороны - это был Генштаб, Вооруженные силы и группы, которые имеют отношение к сектору безопасности и обороны. Этот план обороны более широкий документ. Все ведомства, имеющие к этому отношение, уже определены, как структуры, которые будут принимать в этом участие", - заявил он.

Данилов отметил, что не может быть такого, что одни органы будут привлечены, "а другие будут смотреть со стороны, чем все это закончится".

Россия продолжает накапливать войска вблизи украинской границы. Об этом свидетельствуют данные в соцсетях и данные спутников и иностранных разведок.

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