Ученые обнаружили уникальные китайские пирамиды 1 19.12.2021, 9:30

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Местные жители объявили это место магическим.

Недавно на строительной площадке в китайском городском округе Чжэнчжоу (Zhengzhou) были обнаружены две уникальные древние гробницы.

Одна из них сложена в виде пирамиды, а другая напоминает половину цилиндра. Ученые предполагают, что находкам не менее 2000 лет, а местные жители уже успели объявить это место магическим, пишет rusjev.net.

Гробница была обнаружена вблизи автомагистрали, примерно в 1000 метров к западу от Синийской рощи возле реки Хуанхэ. Ранее на этом месте была деревня, но затем дома снесли, чтобы очистить площадку для строительства нового жилого комплекса.

Китайские СМИ уже успели прозвать гробницу «пирамидой Чжэнчжоу», хотя по размеру она в несколько раз меньше, нежели пирамиды в Египте. Форма второй находки напоминает полуцилиндр. Его длина составляет 30 метров, а ширина – 8 метров. К входу с восточной стороны ведет узкий проход.

Нашедшие гробницы были поражены. Они назвали увиденное настоящим чудом. Эксперты из Бюро культурных реликвий Чжэнчжоу (Zhengzhou Cultural Relics Bureau) утверждают, что подобные захоронения – не редкость для этого региона. Такие памятники строили во время правления династии Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.).

Археологи говорят, что необходим дальнейший тщательный анализ, который позволит узнать, когда именно были построены гробницы, почему они имеют такую форму и кто в них покоится.

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