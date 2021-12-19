Вспыхнул и осветил «победные» тылы

Вспыхнул и осветил «победные» тылы1
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 19.12.2021, 9:37
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Проворные «Кузи», воюющие в доках.
Пока российская армия отослана на западную границу вынуждать у американцев светлое безопасное будущее, в победных тылах ярко полыхнуло, осветив истинное положение РФ.
В Санкт-Петербурге, священном городе таксиста, откуда пошла-есть нынешняя российская власть, загорелся пожаром 4-й категории (высшая – 5-я) корвет «Проворный». Его строили с 2013 года и собирались в будущем году передавать флоту.
Пока версия такова, что пожар случился в ходе покрасочных работ из-за нарушения техники безопасности. Если так, то у нас вопрос – какой же живучестью это судно обладает, если может серьезно пострадать от возгорания какой-то краски? Что с ним будет, если в него попадет ракета?
В общем, брат «Кузя», дорогой авианесущий «Адмирал Кузнецов», не один ты можешь дымить, гореть, топить плавучие доки. Теперь у тебя есть товарищ по несчастью – корвет «Проворный». Сейчас, подожди, подсчитают ущерб.
Провластный сайт «Царьград» сообщает, что фрегат «сгорел». На фото, если убрать леса и пристань, дело выглядит так, будто «Проворный» ведет тяжелый бой вроде Чесменского или Цусимского, получив прямое попадание американской ракетой.
И вот с таким разгильдяйством на флоте, которое ярко выявилось еще в ходе следствия по делу «Курска» (читайте адвоката Кузнецова), российское начальство грозит западному миру. Проворные Кузи, воюющие в доках.
Телеграм-канал «Серпом По»