«Я в шикарном платье за 500 долларов, а он в простеньком костюме» 5 19.12.2021, 9:44

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Как живут белорусские пары, в которых женщина богаче мужчины.

Она избалована и богата, а у него нет денег до такой степени, что не может даже угостить ее чашкой кофе. Это вполне реальная история — и мы нашли пары, в которых женщина куда состоятельнее мужчины.

Белорусы рассказали zerkalo.io, как проходили через внутренние терзания, переживания, слезы, но остались благодарны своим спутникам за полученный опыт.

«Иногда она оплачивала мой счет в кафе»

Первые серьезные романтические отношения у Дениса (имя изменено. — Прим. Zerkalo.io) завязались два года назад. Парень и его возлюбленная были примерно в равном социальном статусе — оба жили в областном центре с родителями, имели высшее образование (а у Дениса еще и магистратура).

— Я обычный рядовой сотрудник на государственном предприятии, максимальная зарплата — 800 рублей. На такую не сильно разгонишься, особенно учитывая тот факт, что шел ремонт в квартире, которая перешла в наследство от дедушки. Впоследствии планировал туда переехать жить, — рассказал Денис.

Из 800 рублей 100−200 парень тратил на цветы для своей девушки, совместные походы в кино и кафешки, остальное уходило на продукты, ремонт, какие-то свои нужды. При этом одежду себе собеседник покупал на рынке — там можно было найти недорогие вещи и обувь. Бывало, что перед зарплатой наступали безденежные дни — в кошельке не оставалось вообще ничего.

— В то время моя девушка параллельно училась на айтишных курсах. Она их успешно закончила и устроилась работать по профилю. Ее заработок с каждым месяцем стал расти, и через год она получала 1500 долларов — фантастическая сумма для нашего города. А я так и остался со своими 800 рублями.

Девушка Дениса решила жить отдельно от родителей и переехала в арендованную квартиру. Она звала туда и парня, но он отказался, хотя иногда оставался там ночевать. Пара стала больше ходить в кафе, позволять себе какие-то развлечения, но для Дениса это порой было проблематично.

— Бывало, что девушка предлагала сходить в кафе, а у меня на него нет денег. Отказывался. Иногда мы шли, но рассчитывались каждый за себя. Несколько раз она платила за меня. Я чувствовал себя неловко, а в момент, когда она оплачивала счет, я наблюдал за мимикой официанта — как он отреагирует, — вспоминает парень.

Девушка смогла себе позволить покупку более качественных и модных вещей в магазинах, она оценила цены и на мужской ассортимент, и посоветовала Денису приобретать одежду именно там.

— Надоумила меня отказаться от старческих базарных свитеров, очень благодарен ей за это. Теперь одежду я покупаю брендов масс-маркета: Colins, De Facto, Gloria Jeans и других.

Денис говорит, что девушка никогда не упрекала его в том, что у него недостаточно денег — понимала, что парню надо закончить ремонт. Возлюбленные планировали, что узаконят свои отношения и переедут жить в квартиру Дениса. А еще они шутя размышляли о том, что когда появится малыш, кто же из них пойдет в декретный отпуск. Правда, были разговоры и о том, что пора бы парню найти более престижную и денежную работу.

— Мои прямолинейные друзья смеялись надо мной, мол, ты тратишь больше, чем зарабатывает твоя девушка. Меня это корежило немного, но я понимал, что это всего лишь шутка.

Бывало, что пара ссорилась по мелочам, но быстро мирились. Но прошедшим летом они расстались — толчком для этого была такая же ссора по малозначительной причине. Инициатором расставания была девушка.

— Пытался помириться: писал, звонил, подарки дарил, сердце выкладывал под ее окнами — она ни в какую. Не исключаю того, что одна из причин расставания — недостаток у меня денег, может, ей большего хочется, а у меня нет возможности.

Сейчас Денис пошел на курсы английского языка — хочет его подтянуть, что даст ему больше перспектив для устройства на более высокооплачиваемую работу.

— Больше смогу себе позволить. А когда появятся новые отношения, то без проблем смогу завести девушку в любой ресторан и купить хороший подарок. Хотя я не считаю, что деньги в паре — это самое главное, — тут все зависит от конкретного человека.

На свадьбу деньги одалживали

Надежда и Игорь (имена изменены. — Прим. Zerkalo.io) родом из одного райцентра. Они познакомились восемь лет назад в общей компании, в то время им было по 18 лет, оба учились в колледжах (правда, разных) и жили в родительских квартирах.

— Я всегда могла позволить себе больше, чем мои друзья, — потому что мама очень хорошо зарабатывала. Мы жили в отлично отремонтированной квартире, с хорошей мебелью. В продуктах, одежде себя никогда не ограничивали — что нравилось, то и покупали. Конечно, вещи были не премиум-брендов, но довольно дорогие и качественные. Я носила украшения из белого золота или серебра, — вспоминает годы своей юности Надежда.

По внешнему виду девушка поняла, что Игорь из небогатой семьи — на нем была дешевая одежда с рынка, к тому же довольно заношенная. А когда Надежда попала к нему домой, то ее предположения подтвердились.

— Они жили в частном доме, семья пять человек: мама Игоря, бабушка-пенсионерка, неработающий дядя-инвалид, и двое детей, которые еще учились, — сам Игорь и его сестра. Обстановка в доме — бедно, но чисто. А за что им было шиковать? Мать работала уборщицей, зарплата маленькая, еще две пенсии — бабушки и дяди. Был какой-то огородик, куры.

Но для Нади материальная составляющая не играла большого значения — она считала, что на первом месте должны быть взаимные чувства, а деньги можно заработать. Ей было непривычно, что Игорь в период ухаживания всего два раза дарил ей цветы, подарки были только на праздники — чаще всего «недорогое штампованное серебро», милых мелочей «просто так» не было вообще. В кафе и бары они не ходили вообще, просто гуляли по улице.

— Первое время Игорь стеснялся своего финансового положения, а потом привык. Он получал стипендию, этими деньгами он распоряжался сам. Всегда оплачивал проезд в транспорте за нас обоих. А вот когда мы ходили в гости и надо было покупать алкоголь — проявлялись его заморочки.

Через полтора года после знакомства Игорь пришел к Наде с букетом и предложил девушке выйти за него замуж. В то время они уже закончили колледж и работали.

— Я согласилась, потому что была любовь. Моя мама была не против, она тоже считает, что главное — это чувства. По настоянию Игоря мы решили сыграть свадьбу, хотя я не хотела тратить на это деньги.

Для торжества сняли базу отдыха, гостей было около 50 человек — большинство приглашенных со стороны жениха. Игорь хотел купить для невесты платье, но Надя и ее мама занялись этим вопросом сами. А вот кольца оплачивал жених — их делали на заказ.

— У меня было шикарное платье за 500 долларов, а Игорь был в простеньком костюме. Мы на свадьбу потратили свои сбережения, а семья Игоря еще и одалживала большую сумму.

Молодожены решили жить отдельно от родителей и сняли квартиру, оплачивали ее сами. После свадьбы Надежда поняла, насколько отличается быт, к которому она привыкла, и тот, который сложился в молодой семье.

— Я не могла позволить себе все, что хотелось. Не хватало даже двух наших зарплат. Как-то в «Марк Формель» я увидела хорошенькую пижамку, но увы…

Мама Нади периодически подкидывала дочке денег, собирала продукты с собой. А девушке в голову все чаще приходили мысли: «Зачем мне нужен был этот замуж? Верните меня маме».

Отношения между супругами начали портиться. Еще хуже они стали, когда Игоря сократили на работе и он начал зарабатывать очень мало, а ведь ему еще надо было возвращать деньги, которые он брал в долг на свадьбу. Аренду квартиры пришлось оплачивать Наде из своей зарплаты медсестры.

— Как-то я прихожу с работы, а Игорь мне заявляет: «Я тебя не люблю. Мы взрослые люди, давай разъезжаться». На следующий день я уехала к маме. Очень тяжело это переживала, рыдала днями. А через пару месяцев подала на развод. Что ж, это тоже опыт…

Несмотря на то, что молодая семья распалась, Надежда уверена, что бедность — это не порок и все зависит от конкретного человека. Она предполагает, что главная проблема ее бывшего мужа в том, что у него «мышление бедняка», при этом он хотел хорошо жить, но что-то делать для этого он не стремился.

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