Ярош жестко ответил на заявление Макея о ядерном оружии в Беларуси

Ярош жестко ответил на заявление Макея о ядерном оружии в Беларуси2
- 19.12.2021, 9:58
- 10,632
Советник Главнокомандующего ВСУ предложил радикальное решение проблемы.
Украина должна жестко отреагировать на заявление министра нелегитимного правителя Лукашенко о готовности разместить на территории Беларуси российское ядерное оружие.
Об этом в своем аккаунте в Facebook написал командующий Украинской добровольческой армией, советник Главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош.
«Считаю, что в этом случае (размещения ядерного оружия РФ в Беларуси - ред.) властям Украины нужно обратиться к нашим союзникам США и Великобритании с просьбой разместить часть их ядерного потенциала на территории нашего суверенного государства», - предложил Ярош.
Он высказал мнение, что таким образом Запад наконец выполнит условия Будапештского меморандума, нарушенного Москвой в 2014 году вторжением в Крым и на Донбасс.
«Также это отобьет у Путина желание проводить какие-либо захватнические действия в отношении Украины», - добавил советник Главнокомандующего.
Он подчеркнул, что Кремль понимает только силу.