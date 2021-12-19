Ярош жестко ответил на заявление Макея о ядерном оружии в Беларуси 2 19.12.2021, 9:58

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Советник Главнокомандующего ВСУ предложил радикальное решение проблемы.

Украина должна жестко отреагировать на заявление министра нелегитимного правителя Лукашенко о готовности разместить на территории Беларуси российское ядерное оружие.

Об этом в своем аккаунте в Facebook написал командующий Украинской добровольческой армией, советник Главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош.

«Считаю, что в этом случае (размещения ядерного оружия РФ в Беларуси - ред.) властям Украины нужно обратиться к нашим союзникам США и Великобритании с просьбой разместить часть их ядерного потенциала на территории нашего суверенного государства», - предложил Ярош.

Он высказал мнение, что таким образом Запад наконец выполнит условия Будапештского меморандума, нарушенного Москвой в 2014 году вторжением в Крым и на Донбасс.

«Также это отобьет у Путина желание проводить какие-либо захватнические действия в отношении Украины», - добавил советник Главнокомандующего.

Он подчеркнул, что Кремль понимает только силу.

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