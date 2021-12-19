Тучи над Путиным сгущаются Владимир Милов, The Insider

19.12.2021, 10:10

4,488

По «кремлевскому Корейко» будет нанесен сверхболезненный удар.

Россию снова лихорадит от противоречивых слухов о новых западных санкциях. С одной стороны, политики из США и Европы угрожают новыми сверхсерьезными пакетами санкций вплоть до отключения России от международной межбанковской системы Swift, если Путин начнет новый раунд агрессии против Украины. С другой - из билля о ежегодном оборонном бюджете США в декабре исключили поправки о санкциях против «списка 35-ти» (35 российских олигархов, чиновников и пропагандистов, список которых был предложен командой Алексея Навального в январе), а также ряд законопроектов против клептократии и отмывания денег, которые могли бы сильно ударить по Путину. И все же, несмотря на все колебания Запада, в наступающим году России, видимо, придется столкнуться с новыми и очень серьезными санкционными ограничениями.

В дискуссии о новых санкциях есть несколько противоречивых тенденций. С одной стороны, если взглянуть на ретроспективу, то видно, что жесткие санкции обычно принимают в виде немедленного ответа на резкие шаги диктаторов. Сбитый Боинг МН-17, отравление Навального, его последующий арест (в случае с Беларусью - принудительная посадка Лукашенко самолета Ryanair с Романом Протасевичем на борту). Так что в ситуации, когда ничего не происходит, добиться принятия новых санкций непросто. Есть политики, взявшие на вооружение курс на умиротворение Путина, есть просто те, кто боится дестабилизации как таковой и гнева избирателей-бюргеров, которые просто хотят жить своей жизнью и знать не желают ни о России, ни об Украине.

С другой стороны, Путин в последнее время множит самые разнообразные политические кризисы - от кризиса с правами человека и положением гражданского общества в России, до ценовой войны «Газпрома» в Европе, до мигрантского кризиса на белорусско-польской границе (к которому Кремль, судя по всему, причастен) и новой эскалации на границе с Украиной - и это только самые тревожные сюжеты. Растет число тех, кто понимает, что дальше так продолжаться не может, и что политическую составляющую, связанную со сдерживанием Путина (в том числе и новыми санкциями), надо усиливать. По обе стороны Атлантики формируется неформальная коалиция политиков, готовых занять гораздо более жесткую позицию в отношении Путина. Новые обстоятельства работают против российского руководства - в новом правительстве Германии появились гораздо более жесткие антипутинские настроения, в Чехии только что пришло к власти открыто антипутинское правительство, Путин умудрился поругаться даже с традиционно более мягкой Францией. Месяц назад французские министры иностранных дел и обороны выпустили сверхжесткое по меркам французской дипломатии заявление по итогам встречи в формате «2+2» со своими российскими коллегами Лавровым и Шойгу. Оно сплошь состоит из критики по острым вопросам, включая Украину и Навального. Но главное, чем Путин стал страшно раздражать французов (с чего их жесткое заявление и начинается) - это активность ЧВК «Вагнер» в Африке, традиционной зоне французского влияния. Именно по инициативе французов были приняты недавние новые санкции ЕС против «Вагнера» - еще один пример, как непомерная геополитическая активность Путина создает ему новых противников из числа тех, кто еще недавно выступал за «диалог».

Таким образом, санкционные тучи над Путиным очевидно сгущаются, и в ближайшее время стоит ожидать принятия новых серьезных мер - тем более что российский диктатор вошел в раж и не собирается останавливаться в своих дестабилизирующих действиях и внутри России, и вовне. Поводы для санкций точно будут.

Да и пакет новых мер уже давно подготовлен и проработан, и, собственно, был озвучен Путину западными лидерами в связи с новым скоплением российских войск у границ Украины - санкции против госдолга, госкомпаний и госбанков, олигархов. В качестве «термоядерной» опции упоминается возможное отключение России от платежной системы Swift - подробнее о последствиях такого шага читайте, например, этот материал. Лично мне отключение от Swift представляется пока что маловероятным, потому что это неправительственная банковская ассоциация, которая яростно сопротивляется политическому вмешательству в ее работу, и есть только два случая, когда страны были отключены от Swift - и оба раза за такую серьезную вещь, как нарушение договора о нераспространении ядерного оружия (речь об Иране и Северной Корее).

Однако угроза крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой заставляет многих политиков - прежде всего американскую администрацию - рассматривать отключение от Swift как серьезную опцию в случае реальной большой войны. Если Путин действительно создаст кровавый конфликт, то это становится более вероятным. Последствия? Рядовые россияне вряд ли это почувствуют, но наш корпоративный и банковский сектор окончательно и надолго окажется отрезанным от экономического и финансового мира. Речь даже не об издержках (платежки придется отправлять по телексу вместо удобной и мгновенной цифровой системы), а о том, что о модели построения современных корпораций, встроенных в мировое разделение труда, можно будет забыть - а ведь это то, что Путин строил последние 20 с лишним лет. Он не планировал строить автаркию в туркменском стиле - он именно что создавал систему глобальных корпораций, встроенных в большой мир. Дисконнект от этого мира будет для Путина и всей его компании сверхболезненным ударом - да, технически они выживут, но это лишает их любой серьезной перспективы развития, интеграции в глобальное сообщество богатых, массы преимуществ, которые предполагала их личная стратегия обогащения. Это в некотором смысле напоминает историю Корейко из «Золотого теленка», который тяжкими усилиями заработал в раннем СССР подпольный миллион, но потом не мог на него ничего купить.

Это напоминает историю Остапа Бендера из «Золотого теленка», который тяжкими усилиями заработал в раннем СССР подпольный миллион, но потом не мог на него ничего купить.

Тем не менее, плохая новость состоит в том, что весь этот проработанный пакет серьезных санкций сейчас отложен под сукно до момента гипотетического нападения Путина на Украину. То есть если Путин в итоге не нападет - то вроде как санкций и не будет. (Откровенно говоря, приходит в голову мысль, что нынешняя эскалация на границе с Украиной преследует в том числе и такую цель - получить гарантии что новых санкций не будет.) Именно с этим связана просьба Белого Дома к Конгрессу США пока удалить из ежегодного оборонного билля «список 35» российских чиновников и олигархов - по их логике, глупо вводить санкции, пока с Путиным ведут переговоры по деэскалации вокруг Украины, надо дождаться итогов.

С другой стороны, глупо постоянно поддаваться на игры Путина - получается, он каждый раз так и будет пригонять по 100 тысяч военных к границе Украины, чтобы склонить западных политиков к диалогу на своих условиях? Все больше влиятельных людей на Западе понимают, что это абсурд. Ну и, наконец, Путин постоянно преподносит новые сюрпризы, которые требуют решительного ответа, и остро ставят вопрос о том, насколько его в принципе можно рассматривать как договороспособного партнера. Тем более негативные настроения усилятся после публикации российским МИД «проектов договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности», где на страны Запада фактически предлагается наложить невероятные по меркам международного права ограничения из-за напрочь выдуманной «угрозы НАТО», при этом Россия ничего не обещает взамен. Публикация подобных «документов» ослабит позиции защитников Путина на Западе, и усилит тех, кто склоняется к жесткой линии.

Интегрально все эти процессы ведут к тому, что новые серьезные санкции скоро будут. Скорее всего, и Путин предоставит для этого все новые поводы - как он это любит. Скоро годовщина ареста Навального, ежедневно в России случаются новые аресты и тюремные приговоры против оппозиционеров и представителей гражданского общества, скоро нас ждет закрытие «Мемориала» - что очень раздражает западных политиков. «Вагнер» не прекратит свою активность в Африке - что злит французов. Путин не прекратит давить на Украину - что злит уже всех, даже самых лояльных к нему политиков.

Какой будет точный повод для новых санкций - мы не знаем. Но мы знаем, что уже проработан очень серьезный пакет новых мер, по поводу которого существует трансатлантический консенсус; что эти меры будут очень болезненными для Путина; что ширится коалиция политиков и стран, готовых эти санкции поддержать; что Путин вошел в раж и точно скоро неприятно удивит всех новыми раздражающими шагами. Лично я полагаю, что серьезным санкциям - быть, и уже в ближайшее время.

Владимир Милов, The Insider

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».