Петр Кузнецов: Режим в Беларуси обречен по очень простым причинам 19.12.2021, 10:31

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Коллапс приближается.

Проводимы режимом Лукашенко массовые увольнения на госпредприятиях и в бюджетных учреждениях грозят окончательным уничтожением национальной экономики, пишет основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов. Когда половину уволят, а половина уедет, кормить белорусских силовиков придется, пожалуй, российским пенсионерам.

Угроза Литвы остановить транзит из Беларуси создала угрозу сообщения «большой» России с Калининградской областью, что требует вмешательства и решения. «Северный поток» заблокирован. Все это – лишь начало проблем. Под грузом необходимости вести ненужные войны, затратную «холодную войну» и кормить многочисленных «союзников» рухнул даже сверхмощный СССР. И, похоже, нужных уроков из истории в Москве никто не вынес.

Белорусский режим продолжает оставаться обреченным по очень простым причинам: ресурсов крайне мало, давление крайне высоко и проблемы эти никак не решаются, скорее – усугубляются. Коллапс произойдет тогда, когда ресурсов станет недостаточно, чтобы сдерживать давление.

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