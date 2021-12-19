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Мигранты с камнями в руках пошли в атаку на польских пограничников

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  • 19.12.2021, 10:46
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Мигранты с камнями в руках пошли в атаку на польских пограничников

Новый штурм границы произошел в районе Черемхи.

За сутки польскую границу со стороны Беларуси пытались незаконно пересечь 76 человек, сообщает Погранслужба Польши.

На участке, охраняемом погранзаставой в Черемхе группа из 20 человек штурмовала границу, бросая камни в польских пограничников. Все атакующие были задержаны.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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