Что белорусы покупают к Новому году и сколько на это тратят 1 19.12.2021, 10:59

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Завершить ремонт, устроить фотосессию, подарить себе миксер.

Сайт myfin.by собрал истории о том, как разные люди радуют себя перед праздниками – о подарках, традициях и спешке в ремонте кухни.

Марина, 58 лет, педагог, Минск

– В этом году я решила подарить себе на Новый год путевку в экологический спа-курорт в Брестской области. Хочу позволить себе шикарно провести Новый год. На отдыхе меня ждут спа- и аква-зоны, уютные номера, новогодняя шоу-программа со звездами белорусской эстрады, ресторан и шведский стол…

Путевка рассчитана на два дня – 31 декабря и 1 января. В нее входят питание, развлечения, спа-процедуры и, конечно, проживание. Цена не маленькая – около 500 BYR. При бронировании я сразу внесла предоплату. Остальную сумму получилось отложить постепенно – в течение трех месяцев. Это очень удобно, учитывая другие расходы перед Новым годом.

Перед поездкой планирую посетить салон красоты. По скидке для пенсионеров порадую себя маникюром, педикюром, обновлю стрижку, сделаю тонирование. Хотелось бы и новое платье прикупить – их у меня не так много.

А для родных и близких подготовила полезные подарки – продукты клеточного питания для крепости иммунитета, активности и красоты. Немножко занимаюсь сетевым бизнесом, поэтому приобретаю их с личной скидкой.

Георгий, 33 года, инженер-электронщик, Речица

– Конец года – это повод завершить дела, подтянуть хвосты по каким-то планам. И замотивировать себя на предстоящие свершения.

В этом году планировал закончить в новой квартире ремонт, чтобы поскорее переехать туда с семьей.

У нас двое маленьких деток, до переезда хотелось сделать самую маркую” и шумную часть работы. То есть капитальный ремонт ванной, туалета и кухни.

Вот уже три месяца приезжаю сюда после работы и потихоньку что-то делаю. Вместе с товарищем отбивали плитку, выравнивали стены. Шурин провел розетки. Положили новый кафель, сейчас занимаюсь покраской стен. Предстоит постелить ламинат, натянуть потолок и установить шкафчики в кухне, установить сантехнику в туалете и ванной.

Дороже всего обошлась новая кухня – 1500 $. Конечно, оформили рассрочку. Многие расходники сейчас ощутимо подорожали. Отчасти поэтому ремонт движется медленнее. По большому счету, осталась неделя непрерывных усилий. Если успеем – наварим на радостях с женой кастрюлю глинтвейна.

Шикарный стол на Новый год накрыть не получится – экономия. Но точно будут мандарины и греческий салат. Решили на праздничное угощение выделить 50 BYR. И, конечно, малышей под елкой будут ждать подарки – это святое.

Оксана, 39 лет, стоматолог, Речица

– Наша семейная традиция – новогодняя фотосессия. Мне кажется, со временем из памяти ускользает слишком много ценных мгновений. Фотографии помогают их сохранить.

Перед фотосессией я подготавливаю образы себе и детям. Я настоящий фанат платьев – их у меня так много, что года два не покупала новых. Обязательно посещаю визажиста, делаю прическу. Деткам что-то к образу можем докупить. Наш папа фотографироваться не любит, поэтому в этом году мы решили его не тревожить – он был в качестве водителя.

На украшение дома и двух наших ёлочек затраты не требуются. Игрушки у нас уже имеются, ажурные снежинки на окна вырезаем своими руками.

Артем, 32 года, музыкант и ведущий, Гомель

— Уже в который раз Новый год буду встречать на работе. Вообще, предпраздничный период для меня характерен поиском клиентов, написанием сценариев, подготовкой программы.

Из главных затрат — расходники, призы для конкурсов. И хороший алкоголь, но это уже на потом… Пока планирую усердно работать. После Нового года уже выдохну, погуляю, может быть зайду в гости к друзьям.

Основные планы на гонорар — купить маме хороший телефон.

Давно пора. Пусть не в сам праздник, но все-таки в качестве подарка к Новому году.

Ксения Викторовна, 57 лет, логопед, Речица

– Новый год приходится на последнюю неделю рождественского поста, поэтому мы купим фрукты (мандаринки, конечно, виноград, хурму, груши, яблоки) – каждого фрукта, наверное, по 1 кг. Испечем медовую коврижку. Заварим вкусный чаек. Для меня этот день – дань детским воспоминаниям.

Мои дети уже выросли, выучились и работают, у них свои семьи. У меня освободилось время, и, наверное, поэтому возникло новое хобби: печь и оформлять тортики. Родственников-то много!

Когда немножко освоилась в этом деле, поняла, что хочу иметь удобный, качественный инструмент и надежную кухонную технику. К тому же в этом году у меня наступил пенсионный возраст, но я продолжаю работать, получаю и зарплату, и пенсию. Могу осуществить некоторые мечты. Как раз к зимним праздникам были скидки, и я подарила себе планетарный миксер за 250 рублей.

И, конечно, накупила детям и внукам подарков: символических к Новому году и посерьезнее к Рождеству.

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