Названы три лучших продукта для восстановления суставов
- 19.12.2021, 11:07
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В список вошли каша, рыба и фрукт.
Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал о продуктах, которые способствуют укреплению суставов, сообщает u-news.com.ua.
Специалист подчеркнул, что одной из самых распространенных причин ухудшения состояния суставов является нарушение обмена веществ в тканях внутрисуставного хряща.
Например, к таким продуктам относится скумбрия. В этой рыбе содержатся Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые уменьшают воспаление и дискомфорт при артрозе и остеопорозе. В день необходимо съедать около 30 граммов продукта.
Не менее полезным считается киви. Половинка фрукта содержит суточную норму витамина C, который участвует в формировании хряща и соединительной ткани.
Также для суставов полезна овсянка. Она богата марганцем, участвующем в синтезе коллагеновых волокон. В одной тарелке каши содержится две суточные нормы этого минерала.