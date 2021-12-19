Сербский ультиматум 4 Наталья Ищенко, «Деловая столица»

19.12.2021, 11:18

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Босния и Герцеговина будоражит мир вероятностью новой войны.

Совет по общим вопросам ЕС принял принципиальное решение о расширении Союза. Однако особой радости первым кандидатам в очереди – Албании и Северной Македонии – это не принесло ввиду отсутствия четких дат начала переговоров о вступлении в ЕС. Но пока они огорчаются, еще одна балканская страна – Босния и Герцеговина – будоражит мир вероятностью новой войны. Рестарт самого кровавого конфликта в бывшей Югославии считается настолько опасным, что даже самая мизерная возможность негативного сценария вызывает алармистские настроения в западных столицах.

Действительно, последние события в самой Боснии и вообще на Балканах дают основания для беспокойства и панических прогнозов. Не исключено, что, стремясь сохранить мир, Запад вынужден будет договаривать и идти на очень болезненные компромиссы.

Очередное обострение боснийской проблемы произошло в минувшую пятницу, когда парламент сербской части Боснии и Герцеговины, Республики Сербской, запустил процесс выхода из общегосударственных институций. Депутаты приняли резолюцию "о передаче полномочий от БиГ на уровень Республики Сербской", касающихся отдельных видов налогообложения, правосудия, обороны и безопасности.

Все эти сферы являются ключевыми для функционирования государства, и их передача на уровень отдельного региона – это децентрализация в плохом смысле слова, когда речь идет уже о сепаратистских тенденциях.

В принятой резолюции депутаты ссылаются на нормы "Дейтонской" Конституции Боснии и Герцеговины – Основной закон БиГ был частью Дейтонского мирного договора, подписанного в 1995 году. Создание более централизованной Боснии и Герцеговины, которое происходило в последние годы при участии Запада, в ряде случаев действительно можно считать своего рода "отходом" от первоначальных условий Дейтона. Однако объединение страны стало символом новой Боснии, в которой сербы, боснийцы и хорваты живут вместе и мирно.

В ЕС и в Великобритании, в США и в НАТО расценивали формирование более централизованной и менее разделенной по этническому принципу БиГ как показатель развития страны. Как предполагалось, в конце концов сторонам удастся договориться о "новом Дейтоне", который зафиксирует прогресс на пути создания единой и стабильной Боснии и Герцеговины.

Инициированный Республикой Сербской распад совместных структур – и, главное, армии – означает возвращение к временам раздела Боснии и Герцеговины на этнические анклавы. То есть весь опыт послевоенного примирения, совместной жизни и сотрудничества отбрасывается, и страна проваливается в предвоенную ситуацию начала 1990-х, когда сербы провозгласили здесь создание своей республики.

Реальных шагов в этом опасном направлении сделано, по факту, немного. В соответствии с решением парламента Республики Сербской от 10 декабря, только через полгода планируется начать рассмотрение новой конституции Республики Сербской, которая должна узаконить предложенные "сепаратистские" изменения. Как предполагается, в новом Основном законе как раз и будет зафиксирован раздел армии и других общегосударственных институций, возвращение РС полномочий, которые в предыдущие периоды были переданы на общегосударственный уровень. В конце концов конституцию РС собираются выносить на референдум.

То есть запланирован долгий путь, и сползание в 1990-е, если оно действительно будет происходить, станет не одномоментной катастрофой, а медленным усугублением кризиса.

Такая организация процесса говорит о том, что сербы хотят торговаться, намерены договориться "по-хорошему", и "дают шанс" международному сообществу найти формулу, по которой и волки будут сыты и овцы целы – то есть и сербы получат больше самостоятельности, и Босния и Герцеговина в существующих границах останется на карте мира.

Однако полностью отметать возможность разморозки конфликта нельзя.

Во-первых, раздел армии говорит о том, что сербы теоретически готовятся к прямому противостоянию с другими народами БиГ.

Во-вторых, активные контакты нынешнего руководства боснийских сербов, Милорада Додика, с российским руководством (в том числе, напрямую с Владимиром Путиным) говорит о том, что существует внешняя угроза дестабилизации Боснии. Неизвестно, достаточно ли у РФ для этого сил и средств, но, помня о попытке переворота в Черногории при участии российских агентов несколько лет назад, такой вариант развития событий исключать нельзя.

Понятно, что сепаратистские поползновения боснийских сербов могут плохо закончиться и для Боснии, и для всего региона. Запад определенно намерен – и будет – противодействовать деструктивным тенденциям. Однако складывается впечатление, что полностью нейтрализовать нынешний тренд на отказ от построения унитарной Боснии и на возвращение к т.н. исходному Дейтону, зафиксировавшему этнический раздел БиГ, не удастся. Вероятнее всего, всем сторонам и международному сообществу придется договариваться и что-то менять в принципиальном подходе к процессу государственного строительства Боснии и Герцеговины.

Главным фактором именно такого развития событий выступают уже не сербы, а другой конституционный народ БиГ – хорваты.

Боснийские хорваты, в отличие от боснийских сербов, не имеют своего отдельного образования в рамках БиГ. Созданная во время войны Республика Герцег Босна была упразднена на этапе урегулирования вооруженного конфликта, и в БиГ, вместе с сербской Республикой Сербской вошла совместная хорватско-боснийская Федерация Боснии и Герцеговины.

Боснийские хорваты сегодня не заявляют о желании создать национальную автономию и не предпринимают шагов, которые можно было расценить как сепаратистские. Однако они, как и сербы, требуют возвращения к "исходному Дейтону", так как считают, что в процессе построения единой Боснии права хорватов оказались ущемленными.

Яркий пример конфликтной ситуации – выборы члена "коллективного президентства" БиГ. Нынешний представитель хорватов в этой институции, Желько Комшич, был выбран преимущественно голосами боснийцев. Значительная часть хорватского населения Боснии и Герцеговины, лидеры хорватских политических партий БиГ, и даже официальный Загреб не признают легитимность такого голосования.

Сейчас, параллельно с активностью боснийских сербов, имеет место и активность боснийских хорватов, которые требуют изменить закон о выборах Боснии и Герцеговины, вернувшись к нормам "исходного Дейтона", согласно которым органы власти БиГ формировались на этнических, а не на гражданских принципах.

Учитывая тот факт, что такую позицию хорватов БиГ активно поддерживает власть Хорватии, члена ЕС и НАТО, можно говорить о высокой вероятности принятия позитивного решения относительно реформирования системы выборов, а значит, и системы власти в Боснии и Герцеговины.

На сегодня по этому вопросу в Брюсселе и других западных столицах еще нет единого "прохорватского" мнения, но в случае продолжения кризиса в БиГ оно может появиться.

Нельзя исключать, что Запад может согласиться также на уступки боснийским сербам в части передачи Республике Сербской части полномочий – чтобы не обострять, "лишь бы не было войны"…

Но подобный компромисс будет означать изменение нынешней концепции развития Боснии и Герцеговины.

Все последние годы Запад вместе с боснийскими политиками и политиками гражданского толка всех национальностей пытались преодолеть заложенный Дейтоном принцип функционирования Боснии и Герцеговины как разделеной по этническому принципу и оттого нестабильной страны, и создать более прочное единое, гражданское государство. Однако все идет к тому, что скоро им придется признать свое поражение.

Наталья Ищенко, «Деловая столица»

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