«Посмотрите на усатого клоуна: он боится даже салютов в новогоднюю ночь»11
- 19.12.2021, 11:25
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Победа над диктатурой обязательно будет.
Телеграм-канал «Минская Семибоярщина» поделился мнением своего подписчика:
— Помните многотысячные марши? Это было круто. Однако многотысячные мирные марши победы нам не принесли.
Давайте будем честны перед собой — единственный шанс не потерять свободу окончательно, это начать по-настоящему сопротивляться.
Полная нелегитимность фашиста на троне из щитов и дубинок, а также повальная лояльность людей протестному движению позволила обеспечить подобные блокады человеческими и материальными ресурсами.
Может уже хватит гулять по лесам-полям и соревноваться в креативности плакатов?
Я хочу обратиться ко всем белорусам — самоорганизуйтесь! Не ждите, пока Вам скажут что-то — действуйте здесь и сейчас. Если не сломаем хребет фашизму сегодня-завтра-послезавтра — нас ждут только автозаки…
Я не «диванный боец». Вместе с друзьями ни на секунду не покидал восставших. Участвовал в протестах, когда до восстания было далеко, пытался быть в первых рядах с протестующими под шквалом пуль и гранат, сидел в одних камерах с похищенными, подвергался тем же пыткам и избиениям.
Отступать нельзя. Победа над диктатурой обязательно будет! Посмотрите на усатого клоуна, он боится даже салютов в новогоднюю ночь!
Боремся, друзья, не словом, а делом.