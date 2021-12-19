Швейцария выдала США россиянина, работающего на администрацию Путина 3 19.12.2021, 11:33

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Бизнесмена называют бывшим владельцем популярного в РФ политического телеграм-канала «Незыгарь».

Российский бизнесмен Владислав Клюшин, подозреваемый в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов, был экстрадирован из Швейцарии в США.

Об этом сообщает meduza.io со ссылкой на Минюст Швейцарии.

18 декабря россиянина передали американским силовикам в Цюрихе, они сопроводили его на рейс до Штатов.

Владислав Клюшин известен по сотрудничеству с российскими властями. Он владеет ООО "М13", которое поставляет услуги мониторинга СМИ и социальных сетей для администрации президента РФ.

РосСМИ пишут также о его сотрудничестве с федеральными министерствами России и другими госорганами.

Кроме того, Клюшина называют бывшим владельцем популярного в РФ политического телеграм-канала "Незыгарь".

Владельца "М13" арестовали в Швейцарии в марте 2021 года по запросу США. Его адвокат утверждает, что обвинения в финансовых махинациях являются лишь предлогом для "преследования" Клюшина по политическим мотивам.

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