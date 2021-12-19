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Ирак договорился с Литвой о перевозке в Вильнюс мигрантов c литовско-белорусской границы

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  • 19.12.2021, 11:43
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Ирак договорился с Литвой о перевозке в Вильнюс мигрантов c литовско-белорусской границы

Для желающих вернуться домой финансовую помощь увеличат до 1000 евро.

Делегация Министерства миграции и перемещенных лиц Ирака посетила лагеря для мигрантов на литовско-белорусской границе. Чиновники договорилась с Литвой о перевозке людей в Вильнюс, сообщает пресс-служба ведомства (перевод — «Радио Свобода»).

Министерская делегация из Ирана провела встречи с заместителями министра иностранных дел и министра внутренних дел Литвы, руководством литовской пограничной службы, а также с представителями международных организаций и агентств ООН. Согласно достигнутым договоренностям, мигрантов в Вильнюсе обеспечат жильем, а также всем необходимым для проживания.

«Делегация также согласилась с литовской стороной увеличить финансовую помощь для желающих добровольно вернуться в Ирак с 300 до 1000 евро», — говорится в материале пресс-службы министерства миграции.

На повышенную выплату могут рассчитывать люди, которые уже находятся в Литве и добровольно покинут ее до 20 января 2022 года.

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