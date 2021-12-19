Договор о «конце истории» 2 Александр Хоц

19.12.2021, 11:47

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Респект Навальному — не каждому дано попасть в документы МИДа РФ в главной роли.

Со временем становится яснее, к чему режим затеял громыхание военными железками возле границ с Украиной. Дело не только в страхе перед "расширением НАТО" и борьбе за сферу имперского влияния, как сначала казалось.

Путинский "проект договора" с коллективным Западом - более глубокий документ экзистенциального характера, отражающий страх режима перед логикой Истории, которая естественно толкает Россию по пути европейского развития и слома диктатуры.

Отчаявшийся Путин предлагает Западу что-то в духе Фукуямы, закрепив "конец истории" и подписав гарантии, что "политический строй" путинской России останется неизменным. Вера в силу документа, который остановит историческое развитие - даже как-то трогательна в своей наивности.

В полном соответствии с "Городом Глуповым", где "история прекратила течение свое", путинский режим предлагает исключить вовсе не "расширение НАТО" (как таковое), а мечтает закрепить отказ от поддержки "цветных революций" в России, словно революции зависят не от гнилости системы, а от воли коварного Запада.

Это самое смешное в проекте "договора". Оказывается, дело совсем не в НАТО, имперских амбициях в духе "Ялты-2", - а в банальном страхе за внутреннюю устойчивость путинской политической системы. В основе предложенной Западу сделки - не имперские амбиции (они носят декларативный характер и вряд ли сами авторы верят в возвращение Украины в зону имперского влияния), а страх перед грядущими революционными переменами.

Особенно комично, что целый абзац преамбулы посвящен лично Алексею Навальному, его штабам и ФБК.

Фамилия не названа (опять), но она торчит из документа, когда Путин требует "Неукоснительного соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела, включая отказ от поддержки организаций, групп и отдельных лиц (!), выступающих за неконституционную смену власти (!), а также любых действий, имеющих целью изменение политического или социального строя одной из договаривающихся Сторон".

Страх путинской системы перед "отдельными лицами", который просочился даже в текст международного документа, - впечатляет своим масштабом.

С демагогией тут тоже все в порядке. Ловкий фокус махинатора: раздербанить на пеньках "основной закон", изменить политический строй, - и затем потребовать от Запада уважения к нему. (Перекроить границы, хапнуть Крым - и затем вопить про "принцип невмешательства").

Мы возвращаемся в "совок" на уровне международных соглашений. Что это за термины? "Изменение политического строя", - словно речь идет не о демократии (общей для России и Запада), а о борьбе двух политических формаций - капитализма и социализма?

Не случайно "Союз Советских Социалистических Республик" затесался в "договор", имитируя славное советское прошлое, по которому тоскует российская клептократия. Но в 70-е годы кремль требовал от Запада "руки прочь от нашей идеологии". Сегодня это звучит иначе: "руки прочь от нашей клептократии".

Кремль упорно воспроизводит картину мира, которая давно рухнула вместе с СССР, но никаких уроков из истории Путин не извлек.

По сути, весь проект "договора" с Западом - это отчаянный крик с призывом "остановить Историю", заморозить распад "путинизма" по причинам его внутренней порочности. Это попытка сделать вид, что причиной провалов "социального строя" является влияние Запада и поддержка Навального, - как это было в СССР, который искал причину деградации в диссидентах, "антисоветской агитации" и "западной пропаганде". Хотя, все было намного проще: режим осточертел - потому и рухнул.

"Элита" "династии Пу" ничему не научилась. Они хотят, чтобы "все было как при дедушке" (Леониде Ильиче), предлагая Западу выморочную и анти-историчную картину мира, в которой нет места живой Истории с ее логикой развития, а есть "коварные влияния" спецслужб и иностранной агентуры.

"Чекизм головного мозга", - как и было сказано. С летальным исходом.

Но есть в этом смешном документе с предложением зафиксировать "конец истории" в духе Угрюм-Бурчеева - и отрадная сторона. В нем виден тот финал, который ждет "политическую систему", которая потеряла связь с реальностью и обитает в мире грез.

Если вы не понимаете, как движется история, испытываете мистический страх перед развитием и ностальгируете по "совку", то в итоге вы получите еще одну "геополитическую катастрофу", виноваты в которой будете вы, а не Навальный или США.

Как ни странно это прозвучит, но путин предлагает США подписаться под его версией истории, - и это спор не о сферах влияния, а о том, в каком мире мы живем. Сумасшедший предлагает докторам признать нормой его галлюцинации. (Доктора пока не знают, что делать с пациентом: он в палате не один и с ножом в кармане).

Но независимо от того, как сложится судьба "спятившего дедушки", отдельный респект Алексею Навальному: не каждому дано попасть в документы российского МИДа в роли главной угрозы "великой России" и ее "политическому строю". )

Александр Хоц, «Фейсбук»

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