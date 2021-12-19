Цены на строительные материалы в Беларуси ставят новые рекорды 19.12.2021, 11:50

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На отдельные позиции ценник подскочил в 1,5 раза.

В Беларуси продолжают расти цены на строительные материалы. С начала года подорожание превысило 15%, а на отдельные позиции ценник подскочил в 1,5 раза, следует из данных Белстата. Белорусы, которые занимаются строительством жилья, говорят, что розничные цены выросли заметнее, чем говорит статистика.

Сайт zerkalo.io посмотрел, как с начала года изменилась стоимость строительных материалов.

В этом году существенно подорожали многие строительные материалы. По данным Белстата, цены на пиломатериалы (хвойные обрезные и необрезные) выросли за январь-ноябре на 47%, а на строительные детали и конструкции из дерева, шпона, мелкодисперсной фракции (МДФ) — на 34,4%. Строительные детали и конструкции из ПВХ, алюминия стали дороже за этот период на 26,5%.

Шифер, лист кровельный (ондулин) за 11 месяцев этого года стали дороже на 37,3%, материалы для облицовки и отделки из поливинилхлорида (ПВХ) — на 20%, цемент — на 17,6%, ламинат — на 12,9%, линолеум — на 9,7%.

Металлоконструкции стали дороже на 9,3%, керамическая плитка — на 6,9%, строительный кирпич — на 6,3%, обои — на 5,7%,

Некоторые белорусы, которые занимаются стройкой своего жилья или работают в этой отрасли, говорят, что розничные цены на строительные выросли заметнее, чем данные Белстата.

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