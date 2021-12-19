В центре Китая обрушилась часть огромного моста5
- 19.12.2021, 11:59
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Причины ЧП выясняются.
В центре Китая обрушилась часть огромного моста, есть погибшие. ЧП произошло в провинции Хубэй.
500-метровый участок моста скоростной трассы, стоящий на железобетонных опорах, повернулся почти на 90 градусов, упал и заблокировал расположенную под ним другую дорогу.
В результате с моста упали три грузовика, также была раздавлена одна легковушка.
Погибли четыре человека, еще восемь получили травмы разной степени тяжести, сообщает Центральное телевидение Китая.
Причины обрушения еще предстоит выяснить.