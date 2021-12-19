Смелая белоруска дала отпор ГУБОПиК 3 19.12.2021, 12:08

10,030

Видеофакт.

Каратели из ГУБОПиК взали себе за правило записывать так называемые «покаянные видео» с задержанными белорусами.

При этом лукашисты все чаще сами оказываются в нелепой ситуации из-за этой практики.

Так, на днях нашлась смелая девушка, Васильевич Наталья Леонидовна, которая отказалась от дачи показаний открыто сказал об этом карателям на камеру.

Ранее 65-летний инженер Анатолий Шелкович потроллил силовиков, объяснив им на камеру, почему ему нравится сочетание белого и красного цветов.

«Мне всегда нравилось сочетание белого и красного цветов. У меня жена рыженькая — это белое с красным. Я люблю помидоры со сметаной — это тоже белое с красным», — рассказал мужчина на видео.

Его слова стали в Беларуси популярным мемом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».