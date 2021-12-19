Байден поручил использовать инструменты все возможные для предотвращения вторжения России в Украину 2 19.12.2021, 12:32

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Журналисты узнали об «окне в четыре недели», за которое администрация президента США хочет решить проблему.

Президент США Джо Байден поручил своей администрации использовать все возможные инструменты для предотвращения возможного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Собеседник телеканала заявил, что у американских властей есть «окно в четыре недели», чтобы предотвратить атаку России. Он также назвал действия Белого дома «очень продуманными».

Санкции, которые Вашингтон разрабатывает на случай возможных военных действий, источник CNN называет «подавляющими и немедленными» и утверждает, что они могут нанести значительные издержки российской экономике и ее финансовой системе. Собеседник канала также отмечает, что введенные после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины в 2014 году санкции были направлены на сдерживание среднесрочного и долгосрочного развития конкретных российских государственных фирм.

Источники CNN отмечают, что в 2014 году, когда Байден занимал пост вице-президента, американские власти попали под критику из-за неспособности предсказать возможное присоединение Крыма Россией. Канал также утверждает, что тогда президент Барак Обама не стал вводить жесткие санкции и вооружать Украину так, как на этом настаивал Байден. Теперь Байден решил «сделать все совсем по-другому», заявили американские чиновники CNN.

Бывший высокопоставленный чиновник НАТО заявил CNN, что в 2014 году «не видел такого же уровня координации» в работе американских служб. При этом он отметил, что возможности российской армии также изменились с того времени.

Ряд собеседников телеканала заявили, что все равно видят ошибки в работе нынешней администрации, а также отметили, что Москва не воспринимает угрозы США всерьез. В том числе генерал Бен Ходжес, ранее занимавший должность командующего европейской армии США, раскритиковал заявление Байдена о том, что Вашингтон не планирует отправлять свои силы в Украину. «Я согласен, что сейчас не время для военных действий США. Но зачем это публично объявлять? Это выглядело как уступка, после чего Кремль только увеличил свои требования», — сказал он.

С конца октября западные СМИ и военные аналитики сообщают о наращивании российских войск на западной границе и возможном вторжении России в Украину в начале 2022 года.

7 декабря состоялись онлайн-переговоры Владимира Путина и президента США Джо Байдена, основной темой которых стала ситуация на востоке Украины. В ходе разговора Байден, в частности, предупредил о жестких санкциях против Москвы в случае начала военных действий. В свою очередь Путин заявил, что Россия считает неприемлемым возможное расширение НАТО на восток и вступление Украины в альянс.

Кроме того, 16 декабря Европарламент принял резолюцию о введении санкций против России в случае начала боевых действий в Украине и призвал Москву отвести войска от границы.

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