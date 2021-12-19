Где в Минске можно получить результаты ПЦР-теста на коронавирус день в день? 19.12.2021, 12:37

С 20 декабря в столице появятся три таких лабораторных пункта.

Получение результатов ПЦР-теста сейчас является важным условием для тех, кто планирует выезд за границу. Причем зачастую определяющее значение имеют именно сроки, когда полученные результаты сохраняют актуальность, пишет onliner.by.

Можно ли где-то в Минске сдать ПЦР-тест и в тот же день получить на руки результат?

Как сообщает Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, в связи с сокращением сроков действия ПЦР-тестов на COVID-19 для лиц, выезжающих за границу, с 20 декабря в столице появятся три лабораторных пункта, где результаты такого теста будут готовы в день сдачи.

Где сдать?

В столице есть три лабораторных пункта, которые работают по указанному принципу:

пункт на территории железнодорожного вокзала;

пункт на территории автовокзала «Центральный»;

пункт по адресу улица Петруся Бровки, 13.

Как сдать и как получить результат?

При сдаче теста до 12:00 в указанных лабораторных пунктах результат исследования будет выдаваться в тот же день с 16:30 до 17:00.

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